Fête de la musique : l'événement est-il sous la menace d'un attentat ? Deux zones de danger identifiées

La Fête de la musique 2025, prévue ce samedi 21 juin partout en France est sous le coup d'une double menace selon le gouvernement. D'importantes mesures de sécurité ont été prises.

Avec plus de 30°C prévus partout en France pour la journée du samedi 21 juin, la Fête de la musique s'annonce caniculaire. Mais les fortes chaleurs ne seront pas les seules menaces à peser sur les célébrations du début de l'été. Les forces de l'ordre seront sur le qui-vive ce samedi et parées à répondre aux deux menaces sécuritaires majeures identifiées, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au micro de CNews et Europe 1 mercredi. Le locataire de la place Beauvau s'est préparé à toutes les éventualités et même au scénario du pire, celui d'une attaque terroriste en lien avec le contexte géopolitique actuel.

Les inquiétudes du ministre de l'Intérieur portent sur deux choses, à commencer par "la menace qui peut être réveillée par les événements entre Israël et Iran, liée à la mouvance islamiste endogène", c'est-à-dire "par des jeunes qui se radicalisent avec les événements sur les réseaux sociaux". "C'est une menace qu'on ne néglige pas" et qui fait l'objet d'une surveillance étroite de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)", a assuré le nouveau patron de la droite en interview.

La seconde menace concerne davantage la diaspora iranienne et les 62 000 Iraniens résidant en France. Cette communauté, composée de personnes ayant fui le régime des mollahs, "ne constitue pas une menace en elle-même", mais pourrait faire l'objet, eux, d'actions malveillantes prévient Bruno Retailleau. De précédents projets d'attentats commandités par le régime iranien ont déjà été déjoués sur le sol français a rappelé le ministre de l'Intérieur en faisant référence à "un attentat en 2018 déjoué contre des opposants iraniens". La crainte est que de nouvelles attaques soient menées à l'occasion des rassemblements de la Fête de la musique.

La Fête de la musique peut-elle échapper à un attentat ? L'histoire a démontré que des événements publics organisés lors de fêtes nationales pouvaient être des scènes d'attaques terroristes à l'instar des attentats du 14-Juillet 2016 à Nice, sur la promenade des Anglais. Des mesures de sécurité et de précaution maximales ont été prises par les autorités pour éviter qu'un événement de la sorte ne se produise. "Nous sommes très vigilants, j'ai fait une réunion vendredi soir avec toutes nos forces pour qu'on se mette tous au niveau de la menace, notamment pour le week-end qui vient, puisqu'on a la Fête de la musique et un certain nombre de concerts, à Paris et partout en France", a soutenu Bruno Retailleau sur CNews et Europe 1. L'objectif est d'"avoir la meilleure sécurité possible pour les Français".

Pour la Fête de la musique 2025, le ministre de l'Intérieur n'a pas détaillé le dispositif de sécurité prévu, ni le nombre de membres des forces de l'ordre déployés sur l'ensemble du territoire pour la journée et la soirée du samedi 21 juin. "Nous sommes mobilisés" s'est-il contenté d'assurer ajoutant que plusieurs personnes sont d'ores et déjà placées sous surveillance, notamment "quelques dizaines d'individus, des hommes de main en réalité, qui ne savent même pas que leurs ordres viennent du régime iranien".