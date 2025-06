Une menace terroriste identifiée pour la fête de la Musique, le gouvernement pointe deux dangers

Une double menace pèse sur les célébrations de la Fête de la musique prévues ce samedi 21 juin partout en France, selon le gouvernement. D'importantes mesures de sécurité ont été prises.

Avec plus de 30°C prévus partout en France pour la journée du samedi 21 juin, la Fête de la musique s'annonce caniculaire. Mais les fortes chaleurs ne seront pas les seules menaces à peser sur les célébrations du début de l'été. Les forces de l'ordre seront sur le qui-vive ce samedi et parées à répondre aux deux menaces sécuritaires majeures identifiées, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau au micro de CNews et Europe 1 le mercredi 18 juin. Le locataire de la place Beauvau s'est préparé à toutes les éventualités et même au scénario du pire, celui d'une attaque terroriste en lien avec le contexte géopolitique actuel.