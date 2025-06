Intoxications à Saint-Quentin : 18 enfants contaminés par la même bactérie, cinq boucheries fermées

Le nombre de cas d'intoxication alimentaire est passé à 18 à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Toutes les victimes sont des enfants et l'une d'elles, âgée de 11 ans, est décédée. De la viande vendue dans plusieurs boucheries de la ville serait en cause.

Enfin une explication aux nombreux cas d'intoxication alimentaire qui ont touché des enfants à Saint-Quentin, dans l'Aisne. "Il ne s'agit pas d'une épidémie ni d'un virus, [mais de la bactérie" Escherichia coli a affirmé le ministre de la Santé, Yannick Neuder lors dans un point presse organisé dans la commune touchée le dimanche 22 juin. Au moins 18 enfants ont été contaminés par cette bactérie "qui provoque des diarrhées sanglantes" avec "parfois des complications d'ordre neurologique et rénal". Santé Publique France complète la liste des symptômes en évoquant des vomissements, des "signes de grande fatigue" et "parfois des convulsions".

Certains enfants malades ont développé un syndrome hémolytique et urémique, de graves complications qui ont entraîné la mort d'une enfant de 11 ans et l'hospitalisation de plusieurs autres. Parmi les enfants victimes de l'intoxication alimentaire, six sont encore "sous dialyse aux CHU d'Amiens, de Lille et de Reims" a fait savoir le ministre. La bactérie a touché des enfants âgés "d'un an et demi à 13 ans à peu près".

La piste de viandes contaminées à la bactérie E. coli

Santé publique France et l'ARS des Hauts-de-France mènent des investigations pour identifier l'origine des contaminations. Après avoir cherché un lien entres les enfants malades, qui étaient tous étrangers les uns aux autres, la piste de la restauration collective et de l'eau du robinet ont été écartées. L’enquête s'est donc tournée vers ce qu'ont mangé les enfants et il semblerait que de la viande intoxiquée soit la cause des intoxications. Vendredi 20 juin, deux boucheries de Saint-Quentin ont été fermées afin de faire des prélèvements et éviter toute autre contamination. Trois autres boucheries ont été concernées par ces fermetures au cours du week-end. Des mesures de précaution prise en attendant les résultats des analyses menées sur les viandes.

Un rappel produit a été publié pour que tous les clients de ces établissements ayant acheté n’importe quel produit entre le 1er et le 20 juin s’en débarrassent "suite au risque de persistance d’une contamination bactérienne des locaux, des équipements et matériels ou des produits pendant plusieurs semaines et par l’urgence à agir au regard de la gravité des symptômes observés". Les autorités recommandent d’appeler le 15 en cas de diarrhées sanglantes. L’enquête concerne "la traçabilité des viandes utilisées" dans ces établissements.

L'ARS a confirmé que tous les enfants malades "résident à Saint-Quentin ou dans les alentours" : "Ils n'ont pas fréquenté de collectivité en commun, ils n'ont pas fréquenté de restaurants ou de restauration collective en commun, ils n'ont pas pris d'eau ou de repas en commun", a détaillé Nathalie De Pouvourville, directrice de la sécurité sanitaire à l'ARS des Hauts-de-France. Un "contrôle sanitaire réalisé le 17 juin confirme l’absence de contamination bactériologique de l’eau du robinet : l’eau du robinet est donc consommable", a précisé de son côté la préfecture de l'Aisne.

Quelques conseils pour réduire les risques d'intoxication

À Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, Frédérique Macarez, la maire de la ville, appelle les parents d'enfants à être extrêmement vigilants, rapporte le média local Ici. "En cas de doute", il est impératif d'appeler le "15 et l'hôpital de Saint-Quentin", explique la maire. En particulier en cas de "selles molles et glaireuses avec traces de sang". La maire appelle aussi les habitants de la ville à bien se laver les mains avant de cuisiner et à utiliser des ustensiles propres. On demande aussi aux habitants de bien rincer les légumes et les fruits, et de bien cuire la viande.