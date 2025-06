"Intoxications dans l'Aisne : l'origine des cas confirmée ? De nouveaux enfants malades

Au moins 25 cas d'intoxication à la bactérie E. coli ont été confirmés à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et l'un a conduit au décès d'une enfant de 11 ans. Des analyses sont en cours sur de la viande vendue dans plusieurs boucheries de la ville.

Le nombre d’intoxications alimentaires continue de croître dans l’Aisne. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France ont annoncé la détection de deux nouveaux cas d’enfants contaminés par la bactérie Escherichia coli, à Saint-Quentin, le jeudi 26 juin. Le bilan s'élève désormais à 24 enfants et une personne âgée malade depuis le 12 juin. Parmi elles, dix personnes étaient hospitalisées jeudi soir et une fillette de 10 ans est décédée le lundi 16 juin.

"L’ensemble des malades font l’objet d’un suivi médical continu", ont assuré la préfecture de l’Aisne et l’ARS des Hauts-de-France, dans un communiqué commun publié le 26 juin. Elles rappellent que les premiers symptômes digestifs liés à la présence de la bactérie E. Coli peuvent apparaître jusqu'à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Parmi eux : "des diarrhées sanglantes" avec "parfois des complications d'ordre neurologique et rénal", des "signes de grande fatigue" et "parfois des convulsions".

Selon le préfet de l'Aisne auprès de France Info, "la cause la plus probable de la contamination est la consommation de viande", mais "la restauration scolaire n’est ciblée dans aucun des cas recensés". La viande possiblement contaminée viendrait plutôt de six boucheries de Saint-Quentin, dont deux se trouvant dans des supermarchés. Une série d’analyses a été menée et les résultats sont attendus sous peu. "On espère avoir les retours de résultats aujourd’hui pour le premier, peut-être d’autres dans le week-end et les jours suivant", a déclaré la maire (LR) Frédérique Macarez, ce vendredi 27 juin sur RTL.

Les établissements concernés sont la boucherie "La Direction" du boulevard Henri Martin ; la boucherie "Family"du boulevard Gambetta ; la boucherie "El Baraka" de l’avenue Robert Schuman et la boucherie "La Fayette" de la rue Raspail. Les rayon boucherie du supermarché TMS Destock/TMS market et celle du rayon boucherie de l’Intermarché de Gauchy sont aussi concernés, selon Le Figaro.

La piste d’une contamination par l’eau a été définitivement écartée. Un "contrôle sanitaire réalisé le 17 juin confirme l’absence de contamination bactériologique de l’eau du robinet : l’eau du robinet est donc consommable", a fait savoir la préfecture de l'Aisne.

D’autres contaminations à venir ?

"Tous les services de l’État sont mobilisés pour réaliser dans les plus brefs délais les investigations auprès des familles afin de connaître le parcours alimentaire des derniers cas connus", précisent la préfecture et l’ARS des Hauts-de-France. À noter que de la viande issue de ces boucheries aurait aussi été consommée lors de plusieurs événements entre les 20 et 22 juin : un tournoi de football à Saint-Quentin (Oise), une fête de mini-basket à Gauchy (Aisne) et une kermesse des écoles à Étaves-et-Bocquiaux (Aisne). "Aucun cas d’intoxication alimentaire sévère parmi les participants de ces événements n’a été constaté à cette heure", précise la préfecture, mais le délai d’incubation n’est pas encore terminé.

Un rappel de tous les produits vendus entre le 1er et le 20 juin dans ces établissements a été publié. Les autorités pointent un "risque de persistance d’une contamination bactérienne des locaux, des équipements et matériels ou des produits pendant plusieurs semaines", justifiant une réaction urgente "au regard de la gravité des symptômes observés". Ils recommandent d’appeler le 15 en cas de diarrhées sanglantes. La mairie de Saint Quentin appelle aussi les habitants de la ville à bien se laver les mains avant de cuisiner et à utiliser des ustensiles propres ainsi qu’à bien rincer les légumes et les fruits et bien cuire la viande.

Une famille veut porter plainte

L’enquête judiciaire est toujours en cours. "Au regard du nombre des victimes, (...) et de la technicité des investigations attendues", le parquet de Saint-Quentin s'est dessaisi de l'affaire au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris, a annoncé jeudi 26 juin la procureure la République de Paris Laure Beccuau dans un communiqué. L’enquête préliminaire, ouverte le 21 juin par le parquet de Saint-Quentin, porte sur des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger et tromperie aggravée par la mise en danger de la santé humaine.

L'affaire est désormais entre les mains de l’Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), la BNEVP (Brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires) et au commissariat de Saint-Quentin. Une famille a déjà annoncé vouloir porter plainte. Le père de Dinozo, un nourrisson de 9 mois contaminé par la bactérie, s'est exprimé sur BFMTV : "Si on ne fait rien, on va rentrer chez nous demain et ce sera une histoire oubliée...". Son fils, hospitalisé depuis une semaine, est désormais hors de danger.