Un enfant mort et sept autres contaminés : d'où viennent ces intoxications alimentaires sévères à Saint-Quentin ?

Une intoxication alimentaire grave a touché huit enfants au cours de ces derniers jours. L'un d'entre eux est décédé mercredi 19 juin. Les habitants sont appelés à la plus grande vigilance alors que l'origine des infections est encore inconnue.

C’est une affaire grave et préoccupante qui touche les habitants, et surtout les enfants, de Saint-Quentin, dans l’Aisne. Une enfant de douze ans est morte suite à une intoxication alimentaire. Sept autres enfants ont été infectés par le même mal, selon Nathalie De Pouvourville, directrice de la sécurité sanitaire à l’ARS des Hauts-de-France. Ils ont tous été touchés par une shiga-toxine. Actuellement, six d'entre eux sont hospitalisés, dont quatre dans un état préoccupant. Quant au dernier, il est suivi à domicile. "Quatre enfants présentent des complications graves après cette infection", a précisé la médecin. D'après Santé Publique France, parmi les symptômes caractéristiques, il y a des diarrhées sanglantes, parfois des vomissements, "des signes de grande fatigue", une diminution des urines "et parfois des convulsions". « Cinq d’entre eux ont développé un syndrome hémolytique et urémique (SHU), dont l’un est malheureusement décédé ».

Une enquête est en cours pour déterminer le lien entre ces huit enfants et leurs infections respectives. "Ce que l'on sait à cette heure est que tous les enfants résident à Saint-Quentin ou dans les alentours, ils n'ont pas fréquenté de collectivité en commun, ils n'ont pas fréquenté de restaurants ou de restauration collective en commun, ils n'ont pas pris d'eau ou de repas en commun", a détaillé Nathalie De Pouvourville. Scolarisés dans des lieux différents, l'enquête semble plus complexe que prévu. L'objectif des investigations en cours est de mettre en lumière le vecteur commun de l'infection, un aliment, un lieu de restauration ou un lieu d'achat, par exemple.

"Le contrôle sanitaire réalisé le 17 juin confirme l’absence de contamination bactériologique de l’eau du robinet : l’eau du robinet est donc consommable", précise la préfecture de l'Aisne. Vendredi 20 juin, on ne connaît toujours pas l'origine de ces intoxications. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'adopter des pratiques d'hygiène alimentaire strictes. Si la piste de l'eau est donc écartée, celle de la viande pourrait bien être la bonne. Plusieurs boucheries ont été fermées administrativements à Saint-Quentin, selon l'Aisne Nouvelle, et le resteront jusqu'au retour des analyses effectuées sur place.

Quelques conseils pour réduire les risques d'intoxication

À Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, Frédérique Macarez, la maire de la ville, appelle les parents d'enfants à être extrêmement vigilants, rapporte le média local Ici. "En cas de doute", il est impératif d'appeler le "15 et l'hôpital de Saint-Quentin", explique la maire. En particulier en cas de "selles molles et glaireuses avec traces de sang". La maire appelle aussi les habitants de la ville à bien se laver les mains avant de cuisiner et à utiliser des ustensiles propres. On demande aussi aux habitants de bien rincer les légumes et les fruits, et de bien cuire la viande.