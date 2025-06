Qui est l'adolescent arrêté pour des projets d'attentats ? Son avocat s'en prend à Retailleau

Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interpellation d'un adolescent de 17 ans suspecté d'avoir fomenté des projets d'attentats en France. L'avocat du mis en cause a dénoncé un "coup de com'" et précisé le profil de son client.

Menace terroriste avérée ou affaire "beaucoup plus nuancée" ? Après l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le dimanche 22 juin sur LCI, concernant l'arrestation d'un adolescent de 17 ans suspecté de fomenter un attentat au nom de l'Etat islamique, l'affaire a fait réagir. Le parquet nationale antiterroriste (Pnat) a confirmé auprès des médias qu'après une "interpellation intervenue le 17 juin dans la Sarthe, un mineur de 17 ans a été mis en examen le vendredi 20 juin du chef d'association de malfaiteurs terroriste en vue de crime contre les personnes et placé en détention provisoire". Une source proche du dossier a réaffirmé auprès de Franceinfo que l'individu était embrigadé et relayait les idées du groupe Etat islamique.

Il est reproché au suspect d'avoir préparé une action violente sur le territoire national. D'après Bruno Retailleau, l'adolescent projetait des "attentats contre des lieux de culte, notamment des synagogues, contre des sex-shops et contre des événements festifs". Reste que l'individu "n'était pas au point de commettre un attentat" en passant à l'acte, "mais il était en train de se préparer". Une mise en condition repérée par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui a organisé l'interpellation.

Pas de "véritable volonté de passer à l'acte" ?

Si les versions du ministre de l'Intérieur et du Pnat mentionnent sans équivoque des projets d'attentat envisagés par un individu radicalisé, l'avocat du mis en cause déroule un autre portrait du suspect. "On n'est pas dans la réelle recherche de cibles déterminées ni de véritable volonté de passer à l'acte. C'est un gamin tourmenté qui cherchait à flirter avec les limites de l'interdit", a déclaré Maître Florian Godest Le Gall auprès de l'AFP Selon lui, "il y a beaucoup de choses à éclaircir, notamment sur la psychologie et la fragilité" de son client qui aurait connu un parcours familial difficile. Et l'avocat d'écarter l'idée d'une "radicalisation réelle" de l'adolescent interpellé.

Non seulement de défendre son client, Me Godest Le Gall a dénoncé le discours de Bruno Retailleau, jugeant "assez honteux de faire une communication sur un dossier avec un mineur qui présente des fragilités". "Je trouve scandaleux que l'on n'hésite pas une seule seconde à exposer l'histoire d'un adolescent au parcours complexe, sans la moindre prudence, alors même que le dossier en est à son commencement et que de nombreuses zones d'ombres restent à éclaircir", a insisté le conseil sur Franceinfo assurant que cette affaire est "beaucoup plus nuancée que ce que monsieur Retailleau a pu en dire".