Accusée de viol, la surveillante d'un internat catholique de Tours se défend avec cet argument délicat

Une enquête a été ouverte par le parquet de Tours pour des faits présumés de viol et d'agression sexuelle dénoncés par une élève de l'Institution Marmoutier. La surveillante suspectée des faits est sortie du silence.

Une surveillante d'une institution catholique privée de Tours (Indre-et-Loire) est accusée de viol par une élève de 15 ans, selon un communiqué du diocèse et de l'enseignement catholique en date du mardi 24 juin 2025. Une enquête a été ouverte après une plainte et un signalement transmis aux services de la procureure de Tours portant sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle, selon les informations recueillies par La Nouvelle République. Contactée par France 3 Centre Val-de-Loire, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard, n'a pas souhaité répondre pour le moment.

Les faits présumés se seraient produits au sein de l'internat de l'établissement privé catholique Marmoutier - fondé en 1847 par la congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur - le mardi 17 juin dernier. Une surveillante de 21 ans a été entendue par les enquêteurs dans le cadre l'enquête. La mise en cause "aurait reconnu les faits", affirmant "que les actes étaient consentis", selon La Nouvelle République. Pour rappel, la majorité sexuelle étant fixée à 15 ans en France, un adulte peut avoir des rapports sexuels avec un adolescent âgé d'au moins 15 ans, à condition qu'il n'exerce pas d'autorité sur cette personne mineure. La suspecte a été mise à pied à titre conservatoire après les faits dénoncés, selon le communiqué émanant du diocèse et de l'Enseignement catholique d'Indre-et-Loire.

L'Institution Marmoutier dit collaborer "pleinement avec les autorités"

Un signalement a été effectué "dès mercredi matin par l'établissement auprès du procureur de la République, conjointement à la procédure mise en place par la famille qui a porté plainte", apprend-on. De son côté, "le diocèse de Tours et l'enseignement catholique d'Indre-et-Loire expriment leur effroi et leur consternation suite aux faits de viol présumés", déclarent conjointement l'archevêque de Tours, Mgr Vincent Jordy, et le directeur diocésain de l'enseignement catholique du département, Bruno Chauvineau, dans un communiqué transmis à l'AFP ce mardi 24 juin.

Le diocèse de Tours, la tutelle Sophie Barat-Education, l'enseignement catholique d'Indre-et-Loire et l'Institution Marmoutier ont tenu "à assurer la victime et sa famille de leur soutien indéfectible dans cette épreuve", précisant qu'une information a été envoyée à l'ensemble des familles. L'Institution Marmoutier, elle, indique collaborer "pleinement avec les autorités judiciaires afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient établies". Au total, 900 élèves sont scolarisés dans cette structure catholique.