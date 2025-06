Mort de Lina : la mère de l'adolescente victime d'un homme finalement condamné

L'homme, âgé de 36 ans, avait posté des vidéos sur la plateforme YouTube dans lesquelles il prétendait que la mère de Lina entretenait une relation avec le petit ami de sa fille.

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné un homme âgé de 36 ans pour le harcèlement en ligne de la mère de Lina, Fanny Groll, a appris Le Parisien d'une source proche du dossier. Lina est une adolescente ayant disparu en 2023 en Alsace. Elle avait été retrouvée morte un an plus tard. L'homme qui a harcelé la mère de la jeune fille est né en 1989, il habite la ville de Belfort, dans le nord-est de la France. En plus de sa condamnation pour harcèlement moral, il a également écopé d'une peine de prison avec sursis de quatre mois, ainsi que de 5 000 euros d'amende. D'après le quotidien, il devra aussi verser une somme au titre de préjudice moral de 2 500 euros et il devra aussi rembourser les frais de justice de la famille de Lina à hauteur de 3 000 euros.

Sur la plateforme de vidéo en ligne YouTube, l'homme condamné avait publié du contenu sur sa chaîne dans lesquelles il "prétendait que Fanny Groll entretenait une relation avec le petit ami de sa fille et qu'elle était responsable de son enlèvement ", d'après des propos de l'avocat de Fanny Groll, Matthieu Airoldi et dont Le Parisien se fait l'écho. La mère de Lina a, quant à elle, été satisfaite de la décision de justice à l'encontre de son cyber-harceleur. Elle reversera l'argent qui lui est dû à une association, Les bonnes étoiles de Lina, qui lutte justement contre le harcèlement en ligne.

Une enquête difficile pour retrouver l'adolescente

La disparition de Lina avait eu lieu en septembre 2023. L'adolescente de 15 ans avait disparu alors qu'elle devait prendre un train pour Strasbourg afin de retrouver son petit ami. Pendant un an, les enquêteurs vont s'évertuer à la retrouver, sans grande avancée dans leur recherche. Jusqu'à ce que l'ADN de la jeune fille soit retrouvé le 26 juillet 2024 dans une voiture volée, comme le raconte France Info. Cette découverte a fait avancer l'enquête de manière considérable. Les médias ont alors révélé que le suspect identifié s'était suicidé après la saisie de la voiture volée. Il s'agissait d'un homme de 43 ans vivant dans la ville de Besançon (Doubs).