"En huit minutes, tout a été dévasté" : l'église et des maisons de ce village normand éventrées par les orages

Les violents orages qui ont balayé la France ont détruit une église et endommagé plusieurs maisons dans un village de l'Eure. Quelques minutes sous les intempéries ont suffi à faire d'importants dégâts.

Les violents orages se sont abattus pendant moins d'une demi-heure, mais quelques minutes ont suffi à faire des dégâts "épouvantables". "En huit minutes de temps, tout a été dévasté", raconte Claudine Dodelande à BFMTV. La maire de Valailles, un village normand situé dans l'Eure, a assisté à l'arrivée des intempéries depuis le conseil municipal puis à la destruction de l'église du village ainsi que celles de plusieurs habitations voisines de l'édifice religieux. Sur place, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 18 minutes, parfois accompagné de grêlons, et les vents ont soufflé jusqu'à 126 km/h.

"L'église est dévastée : le clocher est tombé, la moitié de la charpente s'est effondrée à l'intérieur de l'église, la cloche est dans le cimetière, des tombes ont été abîmées... C'est une catastrophe", constate l'édile très émue. De lourds dégâts confirmés par le commandant Jean-Mickaël Jouannet qui fait partie des sapeurs-pompiers intervenant sur place. Le choc est d'autant plus grand que l'église venait d'être restaurée après 35 ans de travaux réalisés par l'association "Le patrimoine de Valailles". "C'est ce qui me désole le plus", regrette Claudine Dodelande face à l'église "éventrée".

"Il n'y a plus rien" de l'église restaurée et "on ne va pas la retrouver tout de suite", s'attriste l'édile. L'édifice est inutilisable et d'importants travaux de déblaiement, de reconstruction et de consolidation vont être nécessaires pour remettre l'église en état et le clocher sur pied. La direction régionale des Affaires culturelles a été saisie pour que les œuvres d'art présentes au sein de cette église datant du 11e siècle soient récupérées et protégées.

Des mesures vont être prises pour débuter et financer ces travaux que la mairie de Valailles ne pourra pas assumer seule. La maire a prévu de réaliser les démarches de déclaration de catastrophe naturelle et de s'approcher des assurances pour lancer le dossier. Les services de l'Etat invitent la commune, mais aussi les particuliers touchés, à initier ces démarches : "C'est la commission nationale qui décidera du classement en catastrophe naturelle, mais les démarches doivent commencer dès maintenant", a incité le sous-préfet de Benay, Philippe Fournier-Montgieux, auprès de BFMTV.

Des habitations touchées, huit personnes évacuées

L'église s'est écroulée sur elle-même sous la puissance des orages et la violence des intempéries. Les habitants de Valailles parlent d'une "tornade" formée par les rafales de vents et des "grêlons énormes" ayant fait des ravages : ils ont endommagé la toiture de l'église, percé celles des maisons voisines, cassé des velux, endommagé les bâtisses et les voitures. "Ça a duré un quart d'heure, mais c'était interminable", témoigne un habitant auprès de la chaîne d'information.

Plusieurs habitations et des exploitations agricoles ont été touchées par les orages. "Pour l'instant, cinq habitations autour de l'église sont concernées. Huit personnes ont été mises à l'abri dans la salle des fêtes, mobilisée en lien avec la mairie, la gendarmerie et les services de secours", a précisé le commandant Jean-Mickaël Jouannet à BFMTV. Selon lui, les habitants ont eu les bons réflexes et se sont correctement protégés des intempéries : "On ne peut pas anticiper ce genre d'événement, mais je salue leur sang-froid".