Mariage dans le Vaucluse : deux suspects mis en examen, le troisième reste introuvable

Deux des suspects de la fusillade à un mariage dans le Vaucluse ont été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée. On ne sait toujours pas où est le troisième. Le quatrième est mort le soir du mariage.

Deux des quatre assaillants de la fusillade lors d'un mariage dans le Vaucluse ont été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée, selon des informations de BFMTV. Ils ont été placés en détention provisoire après avoir été présentés à un juge d'instruction de la JIRS de Marseille. Ils risquent la prison à perpétuité.

Pour rappel, une fusillade a eu lieu dimanche 22 juin, aux alentours de 4 h 30 du matin. Quatre hommes armés et cagoulés ont tiré sur la foule après un mariage organisé dans la commune de Goult, dans le Vaucluse. Deux personnes sont mortes, la mariée et l'un des assaillants. Ce dernier aurait reçu une balle dans la tête. Les trois autres ont pris la fuite, mais deux d'entre eux ont été retrouvés dans la journée.

Le troisième suspect toujours en fuite

Il reste l'un des assaillants à retrouver. L"individu est activement recherché par la police, qui a perdu sa trace après avoir retrouvé les deux suspects aujourd'hui placés en détention. Les trois assaillants survivants du commando ont pris la fuite à pied après la fusillade, mais assoiffés et épuisés ils auraient demandé de l'aide à un particulier, qui les a accueillis chez lui tout en contactant les forces de l'ordre. À leur arrivée sur place, l'un des assaillants était parti. Un dispositif de police important est déployé afin de retrouver sa trace.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque aurait été menée sous fond de trafic de drogues dans lequel le marié aurait été impliqué. Cette piste reste à confirmer, mais le marié est connu des services de police avec 26 mentions au fichier des traitements d'antécédents judiciaire (TAJ), dont certains pour infractions à la législation sur les stupéfiants et criminalité organisée.

Les deux époux, accompagnés d'un mineur et d'un adulte, seraient partis du mariage après 4 heures du matin en voiture et se seraient retrouvés nez à nez avec les assaillants, qui auraient ouvert le feu. Le mari, au volant, aurait pris la fuite en marche arrière, percutant l'assaillant aujourd'hui décédé, mais sa femme n'aurait pas survécu. C'est pourtant lui qui aurait été visé, et non son épouse. Trois autres personnes ont été grièvement blessées.