Accident dans la Somme : deux enfants et le conducteur décédés, une piste avancée

Un accident de voiture a coûté la vie à deux enfants de sept et huit ans, ainsi qu'à un jeune de dix-sept ans, jeudi 26 juin, dans la Somme. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Il est aux alentours de 19 heures, jeudi 26 juin, sur la RD 197 entre Longueval et Maricourt, dans la Somme, quand le drame s'est produit. Un jeune de dix-sept ans, détenteur du permis de conduire, était au volant, accompagné d'un jeune du même âge et de ses deux petits frères et sœurs de sept et huit ans, selon des informations d'ICI Picardie et du Courrier Picard. Pour une raison encore inconnue, la voiture a fait une sortie de route, ce qui a coûté la vie aux trois passagers et blessé grièvement le conducteur. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

Le conducteur a été conduit au CHU d'Amiens afin d'être pris en charge pour ses graves blessures. Des analyses toxicologiques sont également en cours pour aider à déterminer les causes de l'accident.

Un animal sur la route ?

Mais comment expliquer qu'une voiture sorte de la route sans raison ? Selon les premiers éléments de l'enquête, menée par la brigade de recherches de Péronnes, la présence d'un animal sur la route pourrait expliquer le grave et mortel accident. Le conducteur aurait tenté d'éviter l'animal avant de perdre le contrôle de son véhicule. Cette piste n'est qu'une hypothèse pour le moment. Il faudra attendre la fin des actes d'enquête pour plus de certitudes, ainsi que l'interrogation du conducteur, une fois ses blessures prises en charge.