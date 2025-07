Un projet d'attentat contre les femmes : qui est le suspect arrêté à Saint-Etienne ?

Un homme de 18 ans a été interpellé et placé en détention provisoire ce mardi. Il est suspecté d'avoir projeté un attentat avec des revendications masculinistes.

Un projet d'attentat planifié par un jeune homme de 18 ans aux revendications masculinistes a été déjoué, selon les informations de l'Agence France-Presse (AFP). Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire mardi à Paris, mardi 1er juillet. Ce dernier était en possession de deux couteaux proche d'un lycée, dans la région de Saint-Etienne (Loire), lorsqu'il a été interpellé.

L'information a été confirmée par le Parquet national antiterroriste (Pnat) auprès de plusieurs rédactions comme BFMTV ou Le Parisien. Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes et d'atteintes aux personnes.

L'homme se revendique uniquement de la mouvance "incel", pour "involuntary celibate". Autrement dit, des hommes considérant qu'ils seraient célibataires à cause des femmes qui ne veulent pas d'eux, indique le Pnat. Né en Amérique du Nord au tournant des années 2000, le mouvement des incels engendre des tueries de masse, au point d'être assimilé à une menace terroriste. Voilà, notamment, pourquoi la mention "terroriste" apparaît dans les chefs d'accusation de l'information judiciaire.

"Un ado qui souffre et non un combattant"

Timothy G., comme cité par Le Parisien, voulait donc s'en prendre à des femmes. Il s'agit de la première saisine du Pnat concernant un individu se revendiquant exclusivement de la mouvance incel. De son côté, l'avocate du suspect, Me Maria Snitsar, parle d'un individu au profil complexe dans la presse, invitant à la patience concernant l'analyse exacte de la personnalité de son client.

"J'ai rencontré un adolescent qui souffre et non un combattant qui se prépare à l'action. L'instruction ramènera ce dossier à sa plus juste proportion du point de vue de la qualification et de la personnalité du mis en examen", a-t-elle commenté auprès de l'AFP. "D'allure juvénile et timide, le corps fluet", Timothy G. a comparu mardi soir devant le juge des libertés et de la détention, avant d'être écroué.