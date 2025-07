Une fillette de 10 ans morte au château de Versailles : un malaise lié à la canicule ?

Une petite Américaine âgée de 10 ans est décédée au château de Versailles le mardi 1er juillet alors qu'elle visitait le monument avec sa famille. Problèmes de santé, pic de canicule... Les causes de la mort n'ont pas pu être déterminées.

Les vacances ont viré au drame pour cette famille américaine. Alors qu'elle visitait le château de Versailles le mardi 1er juillet, leur petite fille âgée de 10 ans a fait un malaise et s'est effondrée dans la cour royale. Les secours sont rapidement intervenus pour tenter de réanimer l'enfant avec un massage cardiaque, en vain. Malgré les soins prodigués par les pompiers et les équipes du Smur de Versailles, le médecin a constaté le décès de la petite fille vers 19 heures.

Les secours n'ont pas pu déterminer les causes de la mort, le médecin a donc posé un "obstacle médico-légal" qui empêche toute opération funéraire jusqu'à ce que l'origine du décès soit connue. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la petite Américaine souffrait de problèmes de santé et suivait un traitement selon Le Parisien qui ne précise pas le type de pathologie. L'enfant aurait fait un malaise cardiaque, toujours selon le journal francilien. En parallèle, Le Figaro avance que la fillette de 10 ans présentait des troubles du spectre autistique, mais n'était pas suivie pour une pathologie cardiaque. Des questions se posent donc sur la santé de l'enfant et sur un éventuel lien entre une pathologie et le malaise.

Le mort de la petite Américaine soulève aussi d'autres questions : a-t-elle succombé à la chaleur caniculaire qui pesait sur la région parisienne le mardi 1er juillet, jour du pic de chaleur ? D'après Le Figaro, la victime s'était plainte de la chaleur peu de temps avant son malaise. Une exposition trop importante au soleil ou une déshydratation sont-elles à l'origine du décès ? Combinées avec des problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, elles auraient pu aggraver les risques et la gravité d'un malaise. Selon les informations du Parisien, ces éléments ont effectivement pu être des facteurs aggravants, mais ne sont pas à la cause du décès.

La canicule a bien fait des victimes puisque "plus de 300 personnes ont été prises en charge en urgence par les pompiers" sur la journée de mardi a indiqué la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. La ministre a ajouté que deux personnes étaient mortes en France "à la suite de malaises liés à la chaleur", mais elle n'a pas précisé qui étaient les victimes et si la petite Américaine en faisait partie. Dans la foulée, les équipes du ministère ont indiqué qu'elles n'avaient eu "aucune confirmation officielle" concernant le nombre de victimes, tandis que dans les médias trois morts survenues durant le pic de la canicule sont évoquées.