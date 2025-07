Saône et Loire : un adolescent tué et quatre autres blessés en voiture, un refus d'obtempérer ?

Cinq adolescents âgés de 13 à 15 ans ont été victimes d'un accident de voiture ce jeudi 3 juillet en Saône-et-Loire. Des sources évoquent un possible refus d'obtempérer, mais les circonstances du drame sont encore floues.

Cinq adolescents ont été victimes d'un accident de la route ce jeudi 3 juillet Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. L'un d'eux, assis à la place du passager avant, est décédé et les quatre autres ont été blessés selon la préfecture. L'accident s'est produit vers 5 heures sur la commune de Gourdon dans des circonstances qui "restent à éclaircir" précise le communiqué de la préfecture. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame.

De premières informations indiquent cependant que le véhicule, qui était "suivi à distance" par la police, a fait une sortie de route. "Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a fait une sortie de route sur la commune de Gourdon", a indiqué le parquet de Chalon-sur-Saône à BFMTV. La chaîne d'information ajoute que le véhicule accidenté aurait commis un refus d'obtempérer, une information non confirmée par le parquet à ce stade. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) cité par France 3 Bourgogne-Franche-Comté évoque lui aussi un refus d'obtempérer à un contrôle des forces de polices.

Les cinq victimes sont âgées de 13 à 15 ans et sont originaires de Montceau-les-Mines, l'une d'elles se trouvait au volant de la voiture selon la préfecture qui ne donne pas plus de détails. Le passager avant âgé de 13 ans a été tué lors de l'accident, mais les quatre autres victimes ont survécu et ont été hospitalisées. Elles ont été blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé d'après le parquet de Chalon-sur-Saône. Le véhicule accidenté appartient aux parents d'un des adolescents d'après Le Parisien. Il a heurté un arbre en tombant en contre-bas de la route a précisé le parquet.