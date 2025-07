Un jeune Français fait otage en Iran ? Cette crainte après la disparition de Lennart Monterlos

Lennart Monterlos, un Franco-Allemand de 18 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 16 juin. Il a disparu alors qu'il faisait étape en Iran lors de son voyage à vélo entre la France et le Japon.

Il documentait son voyage à vélo entre la France et le Japon, mais sa trace a été perdue en Iran. Lennart Monterlos, un jeune homme franco-allemand de 18 ans, n'a plus donné de nouvelles à ses proches ou sur ses réseaux sociaux depuis le 16 juin 2025. Une disparition jugée "inquiétante" par une source diplomatique française, le dimanche 6 juillet.

Lennart Monterlos se trouvait en Iran depuis plusieurs semaines. Le jeune homme qui faisait une année de césure après l'obtention de son bac, traversait les routes de l'Eurasie depuis le mois d'août 2024. Parti de Besançon, dans le Doubs, d'où il est originaire, il était arrivé en Iran en novembre 2024. "Emerveillé" par Téhéran dont il avait parlé sur son blog de voyage, le voyageur avait tout de même décidé de faire une pause dans sa traversée pour rentrer voir sa famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il était revenu en Iran le 24 mai pour reprendre la route à Varzaneh, au centre de l'Iran. Lennart Monterlos avait repris la documentation de son périple jusqu'au 3 juin et son arrivée à Shiraz. Mais depuis, silence radio sur le blog de voyage. Sur Instagram, les dernières publications remontent au 15 juin, tandis que la famille du jeune homme a continué à recevoir des nouvelles jusqu'au 16 juin.

Visiblement enthousiasmé par son périple en Iran, Lennart Monterlos expliquait sur les réseaux seulement quatre jours avant sa disparition que son passage en Iran avait suscité de "vifs débats" avec son entourage qui l'avait mis en garde contre ce qui pouvait arriver dans ce "pays dangereux" : "On me disait que le risque était trop grand". Il assurait pourtant que son séjour en Iran "a été une très belle expérience jusque-là", bien qu'ayant nécessité "certaines précautions".

"Une politique délibérée de prise d'otages" menée par l'Iran

Si la disparition de Lennart Monterlos inquiète tant, c'est parce qu'elle remonte au début de la guerre de 12 jours et aux échanges de frappes aériennes entre Israël et l'Iran qui ont débuté le 13 juin. Les craintes sont aussi liées à une stratégie supposée des autorités iraniennes contre les ressortissants occidentaux. "Le Quai d'Orsay n'hésite pas à évoquer une stratégie délibérée de la part de l'Iran qui arrêterait volontairement des ressortissants français sur son sol pour ensuite s'en servir comme monnaie d'échange dans des discussions beaucoup plus larges", explique Olivier Ravanello, consultant politique international pour BFMTV. Le cas de Cécile Kohler et de Jacques Paris retenus en otages par l'Iran depuis trois ans serait symptomatique de cette stratégie.

Les autorités redoutent que la même chose arrive au jeune homme de 18 ans. D'autant que plusieurs Européens ont été récemment arrêtés en Iran et accusés d'espionnage pour le compte d'Israël. Les services diplomatiques ne sont d'ailleurs pas en mesure de dire si Lennart Monterlos est concerné par ces interpellations.

Une source diplomatique a rappelé que le Quai d'Orsay recommande aux ressortissants français de ne pas se rendre en Iran suspectant Téhéran de mettre en œuvre "une politique délibérée de prise d'otages occidentaux". La même source a assuré que les autorités sont "en lien avec la famille" de Lennart Monterlos.

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot "a échangé" ce dimanche 6 juin avec son homologue iranien Abbas Araghchi, a fait savoir dimanche soir le ministère français des Affaires étrangères. Le ministère a rappelé "que la priorité de la France était la sécurité" de ses compatriotes en Iran. Si Jean-Noël Barrot a "exigé la liberté immédiate et inconditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris", il n'a pas précisé si le cas de Lennart Monterlos avait été évoqué.