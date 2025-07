Pierre-Alain Cottineau, ex-militant LFI, à la tête d'un réseau pédocriminel ? Des révélations choc

Viols, soumission chimique, humiliations... Les services spécialisés de l'Office mineurs ont identifié un réseau pédocriminel dont l'ex-candidat LFI Pierre-Alain Cottineau pourrait être l'initiateur.

Des images abjectes. En 2023, la police néerlandaise mettait la main sur une vidéo sordide. Une fillette de trois ou quatre ans portant une sonde gastrique est violée, sodomisée par un homme. L'Office mineurs (OFMIN), spécialiste des violences commises sur les enfants est alors saisi. En septembre 2024, tous les établissements scolaires français abritant une école maternelle sont contactés via une circulaire de l'Éducation nationale intitulée "demande d'identification d'un enfant susceptible d'être victime d'un crime grave".

Seulement huit jours plus tard, une école maternelle à Couffé (Loire-Atlantique) dit connaître le visage de la petite fille. Elle serait handicapée, prise en charge par les services sociaux, puis placée chez un assistant familial : Pierre-Alain Cottineau, 32 ans, père d'une fillette du même âge. "Aide-soignant auprès de personnes âgées pendant une dizaine d'années, cet homme s'occupe depuis début décembre 2023 d'enfants en bas âge placés à son domicile d'Oudon", indique Le Parisien.

Le quotidien publie justement ce mercredi 9 juillet de nouvelles révélations concernant l'enquête de l'OFMIN au sujet de Pierre-Alain Cottineau, suspecté depuis le début de l'année de viols sur mineur. Lorsque l'homme est identifié par la police, il s'envole pour la Tunisie. À son retour de vacances, il est interpellé à l'aéroport de Nantes, avant d'être mis en examen pour viol avec actes de torture ou de barbarie. Alors, en était-il à son coup d'essai ?

Un réseau pédocriminel autour de Pierre-Alain Cottineau ?

L'OFMIN tombe sur d'autres vidéos diffusées sur une boucle Telegram, "dont Cottineau semble avoir été l'administrateur". Sur ces dernières, pas de place au doute : un bébé de cinq mois est violé par un homme. Il s'agit du premier garçon confié à Pierre-Alain Cottineau. Les atrocités ne s'arrêtent pas là. Sur d'autres images, les enquêteurs spécialisés découvrent le viol d'un garçonnet, lui aussi sodomisé, accompagné de "plusieurs hommes dénudés". Le petit garçon, lui, était parfois endormi. "La victime apparaît parfois à quatre pattes, tenue en laisse avec un collier autour du cou", apprend-on.

Un détail va conforter les enquêteurs : une housse de couette blanche avec des feuilles noires est visible sur l'une des vidéos, la même que celle saisie au domicile d'Oudon de Pierre-Alain Cottineau. L'OFMIN dévoile donc l'existence d'un réseau pédocriminel d'au moins quatre hommes autour de Pierre-Alain Cottineau. Guillaume, 37 ans, et Frédéric, 38 ans, créateur et concepteur de sites web qui a déjà fait l'objet d'un signalement pour téléchargement de contenus pédopornographiques. Les deux hommes sont suspectés d'avoir déjà séjourné chez Cottineau. Les trois ont été mis en examen en février dernier et placés en détention provisoire.

En garde à vue, l'un d'entre eux explique le stratagème du groupe. Xanax, somnifères, poppers dans le yaourt... Autant de substances qui auraient été données au garçonnet abusé au goûter. Toujours selon Le Parisien, les deux hommes ont été embrigadés par Cottineau. "J'ai des enfants à disposition", écrivait-il sur un forum. Deux autres hommes, Kevin et Alain, pourraient également avoir déjà pris la direction d'Oudon. Le dernier cité, Alain, un Belge de 53 ans a déjà été condamné en 2015 pour un viol commis sur un mineur.

Ex-candidat LFI et aide-soignant

Le Parisien révèle même que la propre mère de Pierre-Alain Cottineau avait déjà signalé le comportement de son fils en 2007 ou 2008. À l'époque, il aurait agressé sexuellement un enfant de quatre ans gardé par sa mère, assistante maternelle à domicile. Lui, avait 15 ans à l'époque. Un signalement est alors effectué auprès de la protection maternelle et infantile (PMI), sans suite.

Pour rappel, Pierre-Alain Cottineau est un ancien candidat ayant participé aux élections départementales de Loire-Atlantique en 2021 sous l'étiquette de La France Insoumise (LFI). L'homme est très engagé dans le milieu associatif en Loire-Atlantique d'après les informations de BFMTV. Et cet engagement serait aussi politique, mais seulement au niveau local.

LFI confirmait fin 2024 la présence de Pierre-Alain Cottineau parmi ses candidats en 2021 et a engagé une procédure d'exclusion à l'encontre du mis en cause. Pierre-Alain Cottineau a obtenu un agrément de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique pour devenir famille d'accueil au début de l'année 2023. Selon BFMTV, le suspect avait demandé à l'ASE d'accueillir uniquement des enfants âgés de zéro à six ans. Il était déjà décrit comme un "prédateur sexuel" au profil très inquiétant. Ces dernières années, il avait été employé comme aide-soignant et, durant son adolescence, il travaillait en tant que baby-sitter.