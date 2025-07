Affaire Jubillar : "c'est un coup monté", les avocats de Cédric furieux à deux mois du procès

Les avocats de Cédric Jubillar expriment leur colère après les révélations de l'actuelle compagne de leur client. Selon eux, cette dernière chercherait à "se faire mousser".

De nouveaux soubresauts dans l'affaire Jubillar. À quelques mois de son procès, Cédric Jubillar aurait fait des révélations détaillées à sa compagne actuelle, lors de rencontres au parloir de la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). "Il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même imité sur moi le geste qu'il aurait fait pour la tuer", confie-t-elle auprès du journal Le Parisien. Cédric Jubillar a assuré que cela s'était produit à l'intérieur de leur maison, sans un bruit. Le fils du couple avait décrit une dispute, qui aurait pu précéder un passage à l'acte.

Celui qui est toujours présumé innocent aurait également "expliqué avoir caché le corps de Delphine sur une exploitation agricole. Il connaissait ce lieu depuis un mois (...) Il m'a fait comprendre qu'il avait eu le temps de préparer le lieu où il l'a enterrée et qu'il s'était servi pour cela d'une pioche", visiblement près d'Albi (Tarn), apprend-on.

Des révélations qui ont eu le ton d'agacer les avocats de Cédric Jubillar. Alexandre Martin, Emmanuelle Franck et Jean-Baptiste Alary dénoncent un "scandale" dans les colonnes de La Dépêche du Midi, et démentent ces informations. "Ce sont des informations qui nous surprennent et qui sont en contradiction avec la position de notre client, Cédric Jubillar. Il continue de clamer son innocence, car ce dossier reste totalement vide", assurent-ils ce jeudi 10 juillet.

"C'est un coup monté par l'accusation"

Ces confidences qui pourraient être déterminantes par la suite, "auraient été recueillies par une jeune femme au profil sulfureux et nous avouons que, sans sombrer dans une forme de paranoïa aiguë, on se pose des questions graves", abondent-ils, toujours auprès du quotidien local. Les deux avocats dénoncent la tournure que prend le dossier de leur client, à seulement quelques mois d'un procès historique. "Elle (la nouvelle compagne de Cédric Jubillar) était témoin dans ce dossier et se voit autorisée par la justice à entrer en contact avec Cédric depuis 2023, alors que les autorités judiciaires se sont efforcées de rendre cette procédure étanche, en interdisant tout contact avec l'extérieur".

Voilà pourquoi, "on ne s'attendait pas à ce énième coup de théâtre. On considère que c'est un coup monté par l'accusation puisque la meilleure preuve, c'est qu'elle est informée de ces déclarations et qu'elle ne les révèle pas !", ont-ils lancé. Le "profil sulfureux" de la petite amie de leur client est également soulevé. Cette dernière "prépare une série sur l'affaire" et "cherche à se faire mousser", selon eux. Profondément choqués, les avocats de Cédric Jubillar exigent "de la transparence". Selon eux, cela ne fait aucun doute, ces révélations ne sont que "montage" et "fabrication", destinées à déstabiliser leur client.

Dans les faits, seule la présidente de la Cour d'assises du Tarn peut ordonner l'audition de la compagne actuelle de Cédric Jubillar. Le procès doit s'ouvrir le 22 septembre 2025, mais pourrait être repoussé. La procédure n'étant plus au stade de l'enquête, la présidente de la Cour d'assises du Tarn pourrait donc demander un supplément d'information avant le procès pour déterminer si ce nouveau témoignage impacte ou pas, la manifestation de la vérité. L'affaire Jubillar ne semble donc pas avoir livré tous ses secrets.