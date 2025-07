Disparition de Chloé à Colomiers : les parents poussent un cri d'alerte après trois mois sans nouvelle

Depuis la disparition de l'adolescente de 14 ans, ses parents la recherchent toujours en épluchant notamment les sites d'escorts dans la crainte que leur fille soit tombée dans un réseau de prostitution.

Cela fait maintenant trois mois que Chloé, 14 ans, n'a plus donné signe de vie à sa famille après avoir fugué du domicile de ses parents. Trois mois plus tard, ces derniers lancent un appel à témoins. Ils souhaitent retrouver leur enfant. L'avocate des parents, Me Julie Racoupeau, a été contactée par BFMTV ; elle dénonce la lenteur de l'enquête. Elle explique également que les parents de la jeune fille "mènent très clairement un travail d'investigation à la place des enquêteurs". Sur France 3, Aurélie Paulet, la mère de Chloé, avait déclaré se sentir abandonnée en raison du manque d'avancées dans l'enquête. "Je sais qu'on va la retrouver. Et je voudrais que ma fille sache qu'on est à sa recherche", avait-elle ajouté. Multipliant les interventions dans les médias, la mère a également accordé une interview au média local Ici Occitanie. Elle y explique qu'elle et son mari ont distribué des tracts au Grand Mirail, quartier populaire bien connu à Toulouse (Haute-Garonne) : "Mon mari est obligé d'éplucher les sites d'escorts pour tenter de trouver notre fille Chloé, quitte à prendre rendez-vous avec elle", raconte la mère de Chloé. Elle témoigne aussi qu'il s'est rendu seul dans une rue où on leur avait "signalé que des jeunes filles se prostituent pour voir si Chloé n'était pas là-bas".

"Quoiqu'il se soit passé, avec son papa, on est là."

Comme le raconte encore BFMTV, Chloé commence à manifester des troubles anxieux après avoir subi une opération importante à la hanche. En septembre 2024, son attitude change radicalement. Elle passe son temps sur les réseaux sociaux et raconte à ses parents avoir rencontré un garçon. Au mois de janvier suivant, les parents découvrent, en rentrant chez eux, la présence d'un homme d'une trentaine d'années à leur domicile. Ils appellent la police. L'homme leur explique alors qu'il connaît Chloé et que c'est elle qui l'a invité à entrer, ce que la jeune fille leur confirme. L'homme sera ensuite interpellé puis relâché, l'enquête classée sans suite. Les parents tentent alors de réagir pour aider leur fille avec des éducateurs, un suivi psychologique, mais rien n'y fait : Chloé disparaît une nuit. Elle est ensuite retrouvée à un arrêt de bus, presque inconsciente. Hospitalisée, elle raconte qu'elle a été obligée de quitter son domicile et même qu'elle a été violée. Elle revient ensuite sur ses déclarations. Quelques jours plus tard, elle fugue. Ses parents la voient pour la dernière fois alors qu'elle s'en va dans une voiture, en compagnie de deux hommes. Après avoir tenté de la rattraper, ils perdent sa trace de façon définitive.

Si l'enquête patine toujours actuellement, les parents ne veulent pas rester inactifs et souhaitent garder espoir : "Je veux qu'elle sache qu'on la cherche, que quoiqu'il se soit passé, avec son papa, on est là." explique la mère de Chloé.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs au 05 61 12 76 96 ou au 07 89 24 24 03 ou bien le commissariat au 05 61 12 77 77.