La gare du Nord évacuée : une fuite de gaz signalée, la circulation perturbée

Une fuite de gaz a été signalée et a conduit à l'évacuation momentanée de la gare du Nord, à Paris, ce jeudi 17 juillet en fin de journée. La circulation de plusieurs trains a été perturbée.

La gare du Nord a été évacuée de tous ses voyageurs ce jeudi 17 juillet en fin de journée en raison d'une fuite de gaz selon les informations du Parisien. Par mesure de sécurité, toutes les personnes présentes à l'intérieur de la gare parisienne ont été conduites sur le parvis. Non seulement de vider la gare, la fuite de gaz a entraîné des perturbations plus ou moins importantes sur plusieurs lignes de Transilien et de RER.

"Un périmètre de sécurité a été mis en place à Paris Nord suite à une odeur signalée par la police. Les pompiers sont déjà sur place et les recherches sont en cours", précise une porte-parole de SNCF Réseau auprès du journal francilien. L'alerte a toutefois été levée et l'ensemble du trafic reprendre progressivement sur les lignes B, D, H et K ainsi que sur les lignes 4 et 5 du métro. "Il n'y a pas d'impact sur les grandes lignes" selon la SNCF.

Des perturbations sur les Transilien et les RER

Après une interruption complète du trafic sur la ligne H entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Boisannoncée vers 17h45, "la circulation reprend progressivement, mais reste fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne sauf entre Pontoise et Creil", ont prévenu les services de la ligne sur X vers 18h50. Ils rappellent que les perturbations sont dues "à une fuite de gaz à Paris Nord" qui a désormais pris fin.

Sur les RER, les lignes D, B et C ont été impactées. Les trains ne marquaient pas l'arrêt à la station Gare du Nord sur "ordre de la préfecture en raison de mesures de sécurité", précise la SNCF. "Paris Nord est de nouveau desservi, les accès à Paris Nord sont en train d'être ouverts. Le trafic reste cependant fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne", écrit le compte x du RER D. Du côté du RER B, le trafic reprend aussi mais "en répercussion des mesures de sécurité demandées par la Préfecture de Police à Gare du Nord, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Des retards et suppressions de trains sont à prévoir".

Des perturbations sont aussi signalées sur la ligne du RER C "en conséquence des difficultés de réception des trains en gare de Pontoise". "Le trafic est ralenti entre Pontoise et Avenue-Henri-Martin dans les deux sens de circulation en raison d'une fuite de gaz dans le secteur de Paris Nord (Gare du Nord)" prévient la SNCF sur le compte X.