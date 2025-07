À Capbreton, un enfant de 10 ans dans un état grave après avoir été enseveli dans le sable

Un garçon de 10 ans est dans un état critique après avoir été retrouvé enseveli dans le sable sur une plage de Capbreton (Landes). Le jeune garçon avait creusé un trou au bord de la mer avant que celui-ci ne se referme sur lui.

Un terrible drame. Alors que nombreux sont les touristes à avoir pris la route des vacances en cette période estivale, une plage de Capbreton dans les Landes a été le théâtre d'un terrible drame. Comme le rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine, il était aux alentours de 19h20 jeudi 17 juillet lorsque les secours ont été appelés pour porter secours à un enfant âgé de 10 ans sur la plage des Océanides. Ce dernier, qui était en train de creuser un trou dans le sable tout proche de la mer, a été enseveli dans le puits après le passage d'une vague.

Présents sur place au moment du drame, des témoins de la scène ainsi que des maîtres-nageurs sauveteurs ont donné l'alerte après être intervenus pour extraire le jeune garçon du piège qui s'était refermé sur lui. Ces derniers lui ont alors prodigué les premiers gestes de secours avant que les pompiers ne prennent la relève. En arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours, le garçon de 10 ans a pu être réanime et a été transporté par hélicoptère dans un état grave à l'hôpital de Bayonne puis au CHU de Bordeaux dans la nuit.

Des victimes souvent jeunes

D'origine néerlandaise, le garçon était venu en famille sur cette plage des Landes pour profiter des vacances qui battent actuellement leur plein. Afin de mettre au jour les circonstances de ce dramatique accident, les gendarmes de la compagnie de Dax ont été chargés d'une enquête. Selon les premières constatations, le drame s'est noué alors que le jeune garçon jouait avec sa sœur sur le sable, rapporte Sud-Ouest.

Selon une étude publiée par The New England Journal of Medicine en 2007, ce type d'accident sur les plages n'est pas rare. En l'espace de dix ans, 52 accidents ont été recensés, dont 30 se sont révélés mortels. Toujours selon cette étude, les plus jeunes sont par ailleurs les premières victimes d'ensevelissement puisque le spectre des âges est compris entre 3 et 21 ans. Dernièrement, un adolescent de 17 ans est mort le 10 juillet dernier sur une plage située au nord-ouest de Rome après avoir lui aussi creusé un trou dans le sable, rapporte le Corriere della Sera. Présent en famille sur une plage à Montalto di Castro située en face du camping California, le jeune homme avait, à l'aide de ses frères, creusé un trou d'1,50 mètre. Tandis que ses frères étaient partis se baigner, l'adolescent avait voulu descendre dans le trou jusqu'à ce que les parois ne s'effondrent sur lui sans que personne ne s'en rende compte. Resté enseveli sans pouvoir respirer ni même appeler les secours, c'est finalement son père qui avait fait la macabre découverte quelques instants plus tard.