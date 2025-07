Une voiture fonce dans la foule à Los Angeles : un attentat ? Ce que l'on sait

À Los Angeles (États-Unis), une voiture a foncé dans la foule, faisant au moins une dizaine de blessés dans un état grave. Les secours sont sur place.

Une voiture a foncé dans la foule à Los Angeles, aux États-Unis. Près de 20 blessés ont été recensés par les pompiers de la ville de Californie, qui ont précisé que "quatre à cinq sont dans un état au moins critique, huit à dix dans un état grave, dix à quinze dans un état moyen ". La majorité sont des femmes. Elles faisaient la queue cette nuit pour rentrer dans un club.

Le drame s'est produit sur Santa Monica Boulevard, dans le quartier multiculturel d'East Hollywood, près de l'intersection avec l'avenue Vermont. Ce boulevard traverse plusieurs lieux emblématiques de la ville, dont Hollywood, Beverly Hills et la jette de Santa Monica, célèbre pour son parc d'attraction sur l'océan, Pacific Park.

On ne connaît pas encore l'identité du conducteur ni s'il a pu être interpellé. On ne sait pas non plus s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire. Certains médias américains évoquent une perte de connaissance du conducteur.

