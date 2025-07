Affaire Jubillar : le suspect a précisé comment il s'est débarrassé du corps, selon son ex-compagne

Une ancienne compagne du principal suspect du meurtre de Delphine Jubillar a été interrogée par les enquêteurs à deux mois de son procès. Elle aurait fait des révélations troublantes, notamment sur la manière dont Cédric lui a affirmé s'être débarrassé du corps.

Le procès de Cédric Jubillar est dans deux mois et on en apprend toujours plus sur ce qui aurait pu arriver à sa femme Delphine. Le principal suspect du meurtre de sa femme se serait confié à une nouvelle compagne, lors d'un parloir en prison en avril dernier. Selon les informations de BFMTV, elle aurait "clairement" demandé à Cédric Jubillar s'il avait tué son épouse : "Il m'a répondu par l'affirmative. Il m'a dit qu'il l'avait étranglée et en même temps, il a fait le geste sur lui en mettant son bras autour de son cou." Il est important de rappeler que Cédric Jubillar est en détention provisoire en attendant son procès qui doit se dérouler à partir du 22 septembre. Il clame toujours son innocence, mais certains éléments poussent les enquêteurs et le grand public à le croire coupable.

Tout d'abord, il y a le fait que Delphine avait l'intention de le quitter pour un autre homme, avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Ensuite, son comportement avec les proches de son épouse après sa disparition, froid et parfois moqueur, ne constitue pas une preuve, mais a participé à mettre les enquêteurs sur la piste de la culpabilité de Cédric.

Où est le corps de Delphine ?

Mais pour prouver la culpabilité de Cédric Jubillar, il serait plus simple à la justice de retrouver le corps de Delphine, toujours introuvable plus de quatre ans après sa disparition, le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines.

Il aurait également confié des informations à son ancienne compagne à ce sujet. "Cédric m'a dit s'être débarrassé de la doudoune blanche de Delphine en la brûlant ainsi que des vêtements lui appartenant et qu'il portait au moment du meurtre," explique-t-elle aux enquêteurs, ajoutant : "Il m'a dit qu'il ne restait que les os et que rien ne pouvait le relier à lui comme étant l'auteur du meurtre de sa femme", sans regrets, mais fierté pour son geste. Il serait même ravi de se faire appeler en prison " le magicien ", puisqu'il " a fait disparaître sa femme (…) ça le fait beaucoup rigoler ".

Le mobile de la séparation serait bien confirmé par les dires de l'ex-compagne de Cédric Jubillar. Il l'aurait même menacée de lui faire subir le même sort qu'à Delphine en cas de tromperie : " Il m'a dit : si tu me trompes, tu vas finir à côté d'elle, puis il a rigolé. "

Concernant les derniers instants de la mère de famille, il lui aurait expliqué "l'avoir étranglée au niveau du canapé", "il m'a parlé de la couette et de la housse de couette, lorsqu'il l'a étranglée, elle s'est urinée dessus. Il a précisé qu'il a roulé au point mort et sans les phares jusqu'à la sortie de son quartier, et que le corps était recouvert par quelque chose." Concernant le lieu où il aurait laissé le corps de Delphine, il l'aurait choisi plus d'un mois avant le meurtre, "repéré en allant travailler ". Il décrirait ce lieu comme "loufoque", en précisant qu'il s'agit de "sa propriété, son jardin secret".