Rallye de la Fourme d'Ambert : trois spectateurs tués et une enquête ouverte, ce que l'on sait de l'accident mortel

Un véhicule participant à la course de rallye de la Fourme d'Ambert a fait une sortie de route et percuté des spectateurs. Trois sont décédés. Une enquête a été ouverte.

"Suite à une sortie de route d'un véhicule engagé dans la course, plusieurs spectateurs ont été percutés", a informé la préfecture du Puy-de-Dôme sur le réseau X, ce samedi 26 juillet. Tout s'est déroulé au rallye de la Fourme d'Ambert vers 10 heures du matin. Deux personnes sont décédées après avoir été percuté par le véhicule. Une troisième, d'abord en urgence absolue, a succombé à ses blessures après son arrivée à l'hôpital.

Selon l'organisateur de la course, Marc Habouzit, cité par Ici Pays d'Auvergne, les personnes percutées auraient été au mauvais endroit. "Je peux vous dire que ces personnes étaient effectivement là où il y avait des rubalises rouges, mais il appartiendra à l’enquête de déterminer les circonstances et les raisons pour lesquelles ces personnes se sont trouvées à cet endroit", a déclaré préfet Joël Mathurin. Les zones d’accueil du public étaient marquées par des rubans de signalisation verts. La personne grièvement blessée avait été évacuée par l'hélicoptère Dragon 63, mais est finalement décédée. Les deux premières victimes sont deux frères âgés de 60 et 70 ans, et la dernière personne est un père de famille de 44 ans.

Une enquête pour "homicide involontaire" ouverte

Au volant du véhicule, deux femmes : la pilote, âgée de 21 ans, et la co-pilote, âgée de 51 ans. Elles ont toutes les deux été légèrement blessées lors de l'accident. Plus tôt, il avait été précisé que la conductrice était en urgence relative et évacuée vers le centre hospitalier d'Ambert. Les deux sont des pilotes amatrices - la course elle-même est non professionnelle.

La course de 7,20 kilomètres reliait Baffie et Fontlobines, sur la commune de Saint-Just, dans le cadre de la coupe de France des rallyes. L'accident a eu lieu "quasiment en ligne droite, pas dans un virage serré", a précisé le colonel Moulin. Ceux ayant assisté au drame ont été "choqués", poursuit la préfecture, et pris en charge. Au total, une douzaine de personnes ont été impliquées dans l'accident. Une trentaines de gendarmes et de pompiers sont mobilisés sur place. "Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches, et à l'ensemble des personnes affectées par ce drame", indique la préfecture. Le préfet Joël Mathurin est arrivé sur place vers 14 heures. Une enquête pour "homicide involontaire" et une cellule psychologique ont été ouvertes.

L'an dernier, une personne avait également été tuée lors du rallye : le commissaire de course de 42 ans était décédé alors qu'il intervenait après un accident, explique La Montagne.