Accident de train en Allemagne : au moins 3 morts après un déraillement, une piste privilégiée

Au moins trois personnes sont mortes après le déraillement d'un train régional allemand, près de Stuttgart, ce dimanche 27 juillet. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Drame en Allemagne. Dans le sud-ouest du pays, près de Riedlingen, dans le Bade-Wurtemberg, un train a déraillé ce dimanche 27 juillet en fin d'après-midi (18h10). Le bilan fait pour l'instant état d'au moins trois morts et de nombreux blessés, indique la police fédérale auprès de l'AFP. Une centaine de passagers se trouvaient à bord de ce train reliant Sigmaringen à Ulm. L'accident s'est produit à Biberach, précise un porte-parole de la police de Stuttgart.

"Tous les passagers ont été sortis des wagons et mis en sécurité. Mais il faut maintenant soulever les wagons pour s'assurer que personne ne se trouve sous le train", a déclaré auprès du média allemand Bild, le ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, Thomas Strobl. L'état de santé des nombreux blessés n'a pas été communiqué. Bild parle de 50 blessés, les secours présents sur place, 34. L'évacuation des victimes s'est poursuivie jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi avant de pouvoir commencer à dégager les voitures du train renversées. Des hélicoptères ont été dépêchés sur place.

De fortes pluies et un glissement de terrain

Désormais, une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes exactes du déraillement. Deux voitures du train ont déraillé "pour une raison encore inconnue. Les autorités enquêtent actuellement sur les circonstances de l'accident", ajoute la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn (DB). Pour l'heure, une piste tiendrait la corde : celle d'une météo capricieuse. En effet, un orage survenu peu avant l'accident aurait déclenché un glissement de terrain, lui aussi constaté avant le passage du train.

"Il y a eu de fortes pluies ici, on ne peut donc pas exclure que les fortes précipitations et un glissement de terrain qui en a résulté aient été à l'origine de l'accident", abonde Thomas Strobl, ministre de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg. Une information également relayée par plusieurs médias allemands depuis ce dimanche.

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, s'est dit "profondément bouleversé", assurant sa "sympathie aux victimes et à leurs proches". "L'accident de train dans le district de Biberach me consterne. Je suis en contact étroit avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports et je leur ai demandé de soutenir les équipes de secours par tous les moyens", martèle-t-il sur X.

En Allemagne, les transports sont régulièrement la cible de critiques, notamment en raison des retards accumulés et de la vétusté des infrastructures. Actuellement, ce point n'a pas été évoqué pour expliquer le drame qui s'est produit dans le sud-ouest du pays. En revanche, Friedrich Merz s'est engagé à investir plusieurs centaines de milliards d'euros au cours des prochaines années, notamment pour moderniser les infrastructures.