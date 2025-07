Incendie dans un gîte en Charente : un mort, des blessés et quatre disparus dont des personnes handicapées

Un feu s'est déclaré dans un gîte accueillant des personnes handicapées sur la commune de Montmoreau en Charente, dans la matinée du lundi 28 juillet. Une personne est décédée et quatre autres sont toujours recherchées.

Un incendie et un bilan déjà lourd. Une personne est morte et quatre autres individus sont portés disparus après qu'un feu s'est déclaré dans un gîte accueillant des personnes en situation de handicap à Montmoreau, une commune de Charente, selon les informations de la préfecture. La victime est une femme handicapée âgée de 60 ans d'après la Charente Libre. Le bilan fait également état de quatre personnes ayant été "évacuées vers le centre hospitalier, dont une personnes en urgence absolue".

L'incendie s'est déclaré autour de 4h30 du matin ce lundi 28 juillet sur la commune située au sud d'Angoulême. Il a été maîtrisé, mais les flammes ont eu le temps de ravager 300 m² d'habitations autour du gîte situé sur un ancien corps de ferme, selon la préfecture. "Les pompiers sont intervenus rapidement pour secourir les personnes et éteindre le feu", indique l'autorité dans un communiqué : "De nombreux moyens ont été engagés dont 68 pompiers et 4 engins de lutte incendie".

L'origine du feu est encore inconnue, mais une enquête a été ouverte et doit faire la lumière sur les circonstances et les causes du sinistre. La Charente Libre précise qu'au total, huit adultes handicapés se trouvaient au gîte au moment de l'incendie, en plus de deux encadrants et des propriétaires des lieux.