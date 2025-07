Disparition inquiétante de Noëllia, 17 ans, à Bordeaux : un appel à témoins lancé

Noëllia Pecheux, 17 ans, est activement recherchée par la police de Bordeaux. Elle n'a pas donné signe de vie depuis le 23 juillet dernier. Sa mère a également publié un message sur les réseaux sociaux.

Le parquet de Bordeaux (Gironde) annonce ce jeudi 31 juillet l'ouverture d'une enquête après la disparition jugée "inquiétante" de Noëllia Pecheux, 17 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 23 juillet dernier, vers 17 heures. Les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).

Le téléphone portable de l'adolescente a borné pour la dernière fois dans le quartier des Aubiers, dans le secteur de Bordeaux-Lac, au nord de l'agglomération. Le parquet des mineurs, lui, a été informé de la disparition de Noëllia le 28 juillet. Sa maman a lancé un appel à témoins sur une communauté bordelaise sur les réseaux sociaux.

Vue pour la dernière fois dans le quartier des Aubiers

"Ma fille n'a plus donné signe de vie depuis mercredi (...) Si vous l'avez vu ou la voyez contactez moi ou appelez la police", écrit la maman de la jeune fille. Selon les informations du quotidien Sud Ouest, Noëllia a parlé à sa mère au téléphone à 17h18 mercredi dernier et devait rentrer à 18 heures chez elle à Cenon, après un après-midi dans le centre-ville de Bordeaux. Son téléphone a été éteint et l'adolescente n'est jamais rentrée chez elle.