Plus d'un quart des noyades ont été mortelles depuis le début de l'été, pourquoi le danger augmente

Le nombre de noyades a augmenté depuis l'année dernière, ainsi que le nombre de décès. Une nette augmentation qui s'explique par une météo bien différente cette année.

702 noyades dont 193 mortelles ont été recensées depuis le début de l'été, soit 27% de noyades mortelles. Celles-ci sont en nette augmentation cette année, sur la période entre le 1er juin et le 23 juillet, en comparaison avec la même période l'an dernier, selon Santé publique France. Le nombre de noyades a augmenté de 50 % (702 en 2025, 468 en 2024) et le nombre de noyades mortelles a augmenté de 45 % (193 en 2025, 133 en 2024).

L'étude de Santé publique France révèle que 27 de ces noyades mortelles concernaient des enfants et adolescents cette année. La proportion de noyades suivies de décès est particulièrement élevée chez les 13-17 ans cette année. Elle était de 13 % l'an dernier et elle est de 30 % aujourd'hui.

Pour expliquer une telle hausse, il faut se pencher sur les températures particulièrement élevées qu'a connu la France cette année : "Ces augmentations sont survenues dans un contexte de températures plutôt élevées, ayant probablement entraîné un afflux des populations vers les sites de baignade pour se rafraîchir." Sur la période du 19 juin au 6 juillet, alors que la vigilance canicule était enclenchée sur une grande partie du territoire, "315 noyades ont été recensées dont 86 suivies de décès contre respectivement 130 et 36 sur la même période en 2024 soit une augmentation de 142 % du nombre total de noyades et 139 % des noyades suivies de décès entre les deux périodes."

Comment agir face à une telle hausse ?

Les fortes chaleurs ont donc poussé les Français à se rafraîchir dans l'eau, mais pas forcément en baignade surveillée. Il est important de se rappeler que des courants peuvent surprendre et être dangereux dans la mer, l'océan et même les cours d'eau. "Ces résultats soulignent la nécessité impérieuse de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges", assure Santé publique France dans un communiqué. "Le risque de noyade lors de baignades en milieu naturel non aménagé et non surveillé est réel, et augmenté en cas de consommation d'alcool. La réglementation doit être respectée quel que soit l'âge", est-il précisé.