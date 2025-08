Le mari de l'actrice Kenza Fortas tué à Marseille : Sid-Ahmed B. pris pour cible ? Ce que l'on sait

Sid-Ahmed B. a été tué par balle dans une cité des quartiers nord de Marseille. Le ou les assaillants sont toujours recherchés. Une enquête a été ouverte.

L'époux de l'actrice Kenza Fortas, connue pour ses rôles dans "Bac nord" et "Shérazade", Sid-Ahmed B., a été tué dans la nuit de lundi à mardi. Père d'un enfant de deux ans, qu'il a eu avec l'actrice, son corps sans vie a été retrouvé dans le quartier de la Bricarde, au nord de la cité phocéenne.

Il est aux alentours de 0 h 30 quand des coups de feu ont été entendus dans ce quartier, souvent théâtre de trafic de drogue. De nombreux appels au 17 ont été passés par les riverains, informe Le Parisien. Les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur place et ont découvert le corps de l'homme de 24 ans, étendu au sol. Il aurait été blessé par balle, avec des tirs en rafales, au thorax. Il n'a pas survécu à ses blessures malgré les tentatives de réanimation des secours. 29 étuis de calibre 5,56 mm, des munitions de fusils d'assaut, ont été retrouvés près du corps.

Une enquête est ouverte

L'auteur des tirs n'a pas été retrouvé. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle. Pour le moment, on sait qu'une voiture et une moto ont été retrouvées abandonnées aux alentours du lieu du crime, ainsi qu'une arme longue automatique brûlée.

Les enquêteurs vont tenter de retrouver l'assaillant et de comprendre la raison du crime. Sid-Ahmed B. avait déjà été la cible d'une tentative d'homicide volontaire l'année dernière. Le jeune homme et père de famille était "très peu connu des services de police et de justice", pour des faits de recel et d'usage de stupéfiants. Il était originaire de la Castellane, une autre cité en proie au narcotrafic. On ne sait pas si ce crime est lié au trafic de drogue.