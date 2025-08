Un transport de stupéfiants contre des vacances tous frais payés ? Deux Françaises risquent jusqu'à 17 ans de prison en Turquie

Deux Françaises sont détenues en Turquie depuis février 2025. Elles ont été arrêtées lors d'une escale depuis la Thaïlande, avec des valises remplies de cannabis, dont elles ont dit ignorer le contenu.

Deux Françaises ont été arrêtées en Turquie le 28 février 2025 pour trafic de stupéfiants. Elles ont été arrêtées à l'aéroport d'Istanbul et leurs valises contenaient des dizaines de kg de cannabis. Interrogée par France Inter, l'avocate d'une des familles, Me Carole-Olivia Montenot, a dénoncé une manipulation de la part d'un ami d'enfance d'une des deux touristes. Il a proposé à Ibtissem, 21 ans, étudiante, d'aller en Thaïlande et a financé son billet ainsi que celui de son amie. Il a aussi affirmé qu'il les rejoindrait plus tard. L'homme était détenu en prison, ce que la jeune fille ignorait. À leur retour, les deux Françaises ont été contraintes d'embarquer avec deux valises cadenassées. Un inconnu leur a apporté les bagages à l'aéroport de Bangkok en leur disant qu'ils contenaient des contrefaçons. "En escale à Istanbul pour se rendre en Belgique, elles ont été arrêtées, et de la drogue a été découverte dans les valises qui leur avaient été remises", a expliqué l'avocate. "Elle ne savait pas ce que contenaient ces valises, elle n'avait même pas la clé", a ajouté la tante d'Ibtissem, interrogée par BFM TV.

"Elle s'est fait piéger"

Les deux Françaises seront jugées le 11 septembre à Istanbul et encourent 16 ans et huit mois de prison pour trafic de stupéfiants. Selon Me Carole-Olivia Montenot, l'opération a été montée par Taeric O., détenu à la maison d'arrêt d'Amiens. Il aurait ordonné aux deux jeunes filles de transporter ces valises, dont elles ignoraient le contenu, en échange de vacances en Thaïlande. Ibtissem et Mari sont parties à Bangkok le 14 février. Le séjour, qui comprenait les billets d'avion, l'hôtel et les frais sur place, avait été payé par Taeric O. "Elle s'est fait piéger", a affirmé la tante d'Ibtissem à BFM TV. "Un narcotrafiquant d'Amiens a tout orchestré de sa cellule", a-t-elle ajouté.

L'avocate de la famille a fait un signalement au parquet d'Amiens. Elle a demandé une enquête sur les "agissements criminels" du détenu depuis sa cellule. La famille de l'étudiante maintient qu'elle a été "manipulée" et que cela ne se serait pas produit si "l'administration pénitentiaire avait fait son travail correctement". Dans un communiqué, l'avocate de la famille a déclaré que les proches d'Ibtissem demandent que "des poursuites pénales soient engagées contre le détenu qui les a placées dans cette situation et que la France prenne ses responsabilités à l'égard de sa gestion carcérale désastreuse". Me Carole-Olivia Montenot espère obtenir un renvoi du procès en Turquie. Pour l'heure, le parquet d'Amiens n'a pas indiqué quelles suites il allait donner à ce signalement.