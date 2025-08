Cadavre égorgé dans la Somme : le suspect interpellé reconnait les faits

Selon BFMTV, le suspect interrogé depuis ce mardi 5 août dans l'affaire du corps égorgé et éviscéré dans la Somme a avoué les faits. Il nie cependant connaître la victime.

Il est passé aux aveux. Le suspect placé en garde à vue pour "assassinat", a reconnu avoir égorgé et éviscéré un homme de 32 ans, selon le procureur d'Amiens à BFMTV. Le garde à vu, inconnu des services de police et de justice, affirme ne pas connaitre la victime, qui était domicilié à Amiens.

Selon les informations exclusives du Parisien, le suspect interpellé serait un homme de 28 ans et résidant dans la région. La découverte d'un "téléphone portable trouvé non loin du corps" a permis d'identifier le suspect, explique le procureur de la République d'Amiens à BFMTV,. La victime, née en 1992, "était domiciliée dans le même quartier que la personne en garde à vue sans qu’il soit, en l’état des investigations, établi qu’ils se connaissaient", a ajouté la même source.

De nombreux coups de couteau à de multiples endroits

Le cadavre de l'homme a été retrouvé à Pont-de-Metz, commune de 2 500 habitants située à quelques kilomètres d'Amiens, dans la Somme. Selon le procureur de la République d'Amiens, le cadavre a été retrouvé vers 7h du matin, lundi 4 août, par une "jeune femme qui promenait son chien dans un parc à Pont de Metz".

Le corps semblait avoir été mis en scène puisqu'il a été retrouvé en position de croix. Une information finalement démentie par le parquet, précisant que "la victime n'avait pas les bras en croix", mais qu'elle "se trouvait allongé sur le sol, les bras, non pas le long du corps, mais levés de part et d'autre de la tête". Une autopsie, réalisée ce mardi, a confirmé "que le décès était consécutif à plusieurs coups portés au niveau du cœur et du bas du visage et a confirmé l'existence d'une plaie béante au niveau du ventre", selon le magistrat.

Une enquête a été ouverte pour "assassinat" par le parquet d'Amiens. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), chargée de faire la lumière sur les circonstances de cet acte.