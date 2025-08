Un mort et trois hommes en fuite après une fusillade à Meyzieu, une enquête ouverte

Un homme a été tué après plusieurs tirs par balles dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août à Meyzieu, dans le Rhône. Les auteurs des faits ont pris la fuite et l'un d'eux a été blessé dans la fusillade.

Un homme a été tué par balles à Meyzieu, dans le Rhône, dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 août. Selon les informations du Progrès, la victime, un homme de 29 ans, a été touchée par plusieurs balles avant de s'effondrer sur la voie publique. Malgré l'arrivée des secours, l'homme a succombé à ses blessures. Les auteurs des faits, trois personnes, ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule et l'un d'eux a été blessé durant la fusillade. La commune de Meyzieu, et plus particulièrement le quartier du Mathiolan, près duquel les tirs ont eu lieu, est en proie à des violences depuis plusieurs mois. Ces débordements sont notamment liés au trafic de drogue. Depuis le 10 juillet, le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, a imposé un couvre-feu de 22h à 6h pour les moins de 16 ans, après des faits de délinquance et des tirs d'armes à feu.

Un trafic de stupéfiants a été constaté dans cette zone, mais les raisons exactes de ce crime sont toujours inconnues, a rappelé Actu Lyon qui a interrogé le maire de Meyzieu. Celui-ci s'est dit "dépité de voir que ces agissements criminels continuent. Un tel niveau de violence est préoccupant et cela justifie d'autant plus la mesure de couvre-feu mise en place pour protéger les mineurs. On attend en tout cas les conclusions de l'enquête pour savoir ce qu'il s'est passé".

Le couvre-feu prolongé dans un quartier de Meyzieu

Le maire avait imposé un couvre-feu aux moins de 16 ans jusqu'au 9 août, le temps de remettre une caméra. Au moment de la mise en œuvre de ce couvre-feu, Christophe Quiniou avait assuré que cette interdiction pour les mineurs de circuler sans personne majeure pourrait être reconduite "au regard de l'évolution de la situation". Après ce meurtre, le maire a décidé de prolonger le couvre-feu "au moins pour l'ensemble du mois d'août", a indiqué Le Progrès. Il a assuré que le couvre-feu était "bien accepté par la population". Le quartier du Mathiolan est recensé comme un "lieu de trafic de stupéfiants" par "les forces de sécurité nationale", avait noté l'élu dans son arrêté début juillet.

Ainsi, début juillet, dans le quartier, trois hommes ont été interpellés, soupçonnés de vouloir enlever un individu sur fond de règlement de comptes. Le mât portant une caméra de surveillance de Meyzieu avait été scié, tandis que des voitures avaient été incendiées après des tirs de mortiers d'artifice. Début mai, des coups de feu avaient été tirés à l'arme automatique, alors que, quelques jours plus tôt, des tirs à l'arme de guerre avaient eu lieu. Des enquêtes sont toujours en cours pour l'ensemble de ces faits, a indiqué la mairie.