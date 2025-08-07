Un homme retrouvé mort après un incendie dans un appartement à Lyon

Un incendie est survenu dans un appartement ce jeudi 7 août au matin à Lyon.

Il n'a pas survécu à l'incendie. Un homme est décédé ce jeudi matin dans son appartement situé dans le 3e arrondissement de Lyon, précisément au 64 rue de Bonnel. Il a été retrouvé mort par les pompiers qui sont intervenus vers 7h30 pour neutraliser l'incendie.

D'importants moyens ont été déployés. Au total, 42 pompiers et 16 véhicules ont été mobilisés pour cette intervention. Même si le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers, l'homme, âgé, a hélas été retrouvé mort dans son appartement du 1er étage dans lequel il vivait seul selon des informations d'Actu.fr.

Les autres personnes qui habitaient dans l'immeuble sont saines et sauves, celles qui étaient présentes ont été évacuées. Une voisine habitant au 4e étage de l'immeuble a témoigné avoir été "évacuée vers 7h30 ce matin" et avoir "vu de la fumée monter par la fenêtre", d'après Actu.fr.

A l'heure actuelle, l'origine de l'incendie est encore inconnue. Les pompiers, ainsi que la police municipale, nationale, et la police scientifique, sont sur les lieux pour connaître les circonstances de ce drame.