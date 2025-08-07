Isère : un maire et son fils en état d'urgence, que sait-on de l'agresseur ?

Un maire et son fils ont été violemment agressés alors qu'ils marchaient ensemble dans la rue. Ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital. L'agresseur est toujours activement recherché.

C'est une agression d'une rare violence. Il est aux alentours de 17 heures, mercredi 6 août, lorsque Gilles Dussault, 63 ans, maire de Villeneuve-de-Marc, et son fils âgé de 28 ans se baladent dans les rues de la commune. Le village d'Isère de moins de 1 200 habitants est habituellement calme. Selon le parquet, une personne s'est attaquée à eux avec un objet contondant. L'édile a été hospitalisé en urgence absolue à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon et son fils, en urgence relative, à l'hôpital de Vienne, selon les pompiers à l'AFP.

Gilles Dussault a passé la nuit entre la vie et la mort, avec son pronostic vital engagé, selon des informations de RTL. Son état s'est amélioré et son pronostic vital n'est plus engagé. Il reste, pour autant, hospitalisé.

Un agresseur qui connaissait le maire

Après l'agression, le suspect a pris la fuite en voiture, qu'il a abandonnée après avoir percuté un mur. Il s'est ensuite échappé à pied. Il s'agirait d'un homme habitant la commune. Âgé de 60 ans, il est décrit comme calme et sportif, portant un T-shirt rose à manches longues au moment des faits et mesurant 1m70 environ. Il n'était pas en bons termes avec l'élu, un litige immobilier les opposant. Il est toujours en fuite et "activement recherché par les forces de l'ordre", apprend-on d'un communiqué de Catherine Séguin, préfète de l'Isère. Celle-ci "condamne avec la plus grande fermeté cet acte grave et inacceptable à l'égard d'élus qui œuvrent pour l'intérêt général".

Emmanuel Macron a également réagi à cette violente agression : "Quand un élu est attaqué, c'est la Nation qui est à ses côtés", écrit-il sur X. "Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable. Tout est mis en œuvre pour retrouver et condamner l'auteur de cet acte lâche", ajoute le président de la République. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a également apporté son soutien au maire et à sa famille dans un message publié sur le réseau social.