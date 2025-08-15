Seine-Saint-Denis : l'arbre en hommage à Ilan Halimi abattu, une enquête est ouverte, ce que l'on sait

Un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, à Épinay-sur-Seine, a été abattu. Une enquête a été ouverte et la classe politique dénonce un acte antisémite.

Cet arbre était là en hommage à Ilan Halimi, qui a vécu l'enfer avant d'être tué. Dans la nuit de mercredi 13 à jeudi 14 août, l'arbre a été abattu à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Le préfet de Seine-Saint-Denis s'est rendu sur place vendredi 15 août "pour dire que l'enquête aboutira, qu'on réussira à identifier l'auteur des faits", toujours recherché, "qu'il sera traduit devant la justice". L'enquête est ouverte du chef de "destruction d'un bien d'utilité publique", rapporte BFMTV.

Le maire d'Épinay-sur-Seine a porté plainte jeudi auprès du commissariat de la ville et les images de vidéosurveillance ont été réquisitionnées, informe France Bleu. "J'ose espérer que l'enquête va aboutir et que l'individu sera fermement puni par rapport à cet acte inqualifiable", assure l'édile.

Ilan Halimi avait été enlevé, séquestré et torturé pendant 24 jours avant d'être assassiné par le gang des Barbares dans les Hauts-de-Seine. Ils estimaient que sa famille, juive, avait les moyens de payer une rançon. Cinq ans plus tard, en 2011, l'arbre a été planté en sa mémoire.

Un acte antisémite

Hervé Chevreau, maire de la ville, il n'y a pas de doute, il s'agit d'un "acte antisémite" : "On est dans un parc où il y a énormément de végétaux et d'autres oliviers. Et celui qui a été coupé, c'est celui en mémoire d'Ilan Halimi."

Une affirmation reprise par Emmanuel Macron, dans un message publié sur X : "Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien : la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine". Il ajoute que " face à l'antisémitisme ", " la République (est) toujours intransigeante ".

François Bayrou, Bruno Retailleau et d'autres membres du gouvernement ont fait part de leur colère après cet acte et parlent, eux aussi, d'un acte antisémite. Pour rappel, en 2024, le Crif (le Conseil représentatif des institutions juives de France) a publié un rapport faisant état de 1 000 % d'actes antisémites en plus depuis le 7 octobre 2023.