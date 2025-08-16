Orléans : un adolescent de 16 ans tué par balle après des vols à la roulotte, ce que l'on sait

En banlieue d'Orléans, un adolescent de 16 ans est mort après avoir été touché par balle au thorax. Un suspect est en garde à vue.

L'altercation s'est déroulée à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans (Loiret), vers 2 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi 16 août. Un groupe de cinq jeunes aurait été en train de commettre des vols à la roulotte dans des véhicules garés dans une zone résidentielle. Ce type de vol est commis sur des biens se trouvant à l'intérieur des voitures. Selon les premiers éléments de l'enquête, "un riverain est sorti et les a menacés avec une arme de poing. Plusieurs détonations ont été entendues et l'un des jeunes a été mortellement touché", a indiqué au Parisien Olivier Delorme, procureur adjoint de la République d'Orléans.

La victime est un mineur âgé de 16 ans. Il a été touché au thorax. Les policiers ont été appelés vers 2 h 25, indique le journal, et malgré leur intervention, il a succombé à ses blessures. Plusieurs douilles de balles ont été retrouvées sur les lieux. Les quatre autres membres du groupe ont réussi à prendre la fuite. Ils sont "très traumatisés", explique le procureur adjoint.

L'auteur du tir serait un homme de 19 ans. Il a été interpellé dans la nuit, et six étuis de munitions ont été trouvés devant chez lui, précise le journal. Il a été placé en garde à vue pour meurtre et tentative de meurtre, ainsi que pour détention d'arme de catégorie B. Durant sa garde à vue, le suspect aurait reconnu être l'auteur des faits, précise Le Figaro.

Une enquête est en cours. Elle pourrait déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire criminelle. Une autopsie de la victime sera également réalisée.