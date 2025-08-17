Vosges : trois morts et plusieurs blessés graves dans un accident de la route à Uxegney, ce que l'on sait

Sur la départementale 166 près d'Uxegney, un dramatique accident de la route a causé la mort de trois personnes, a fait deux blessés en urgence absolue et un blessé grave.

Le terrible accident s'est déroulé samedi 16 août sur la voie rapide à Uxegney, dans les Vosges. Trois voitures sont entrées en collision vers 14 heures sur la départementale 166, et le bilan est grave : trois personnes sont mortes, deux sont en urgence absolue et une personne a été gravement blessée, rapporte Vosges Matin. Un chien a également péri dans l'accident.

Plus d'une quarantaine de pompiers ont été mobilisés dans l'après-midi, explique ici Sud Lorraine, ainsi que des médecins et deux hélicoptères : l'hélicoptère santé Lorraine et le Dragon 67. Les deux blessés en urgence absolue ont été héliportés vers Nancy et Strasbourg.

Une enquête lancée par la gendarmerie

Que s'est-il passé ? Selon les premiers éléments de l'enquête, une voiture se serait déportée sur la voie opposée et aurait percuté frontalement un véhicule qui roulait dans l'autre sens. Dans la Volkswagen Polo, un homme né en 1958 était au volant, avec une passagère née en 1972 ; ils sont morts sur le coup, tout comme leur chien. À l'arrière, une jeune femme de 25 ans a survécu au crash mais a été gravement blessée. Dans la Nissan Qashqai, trois femmes nées en 1983. L'une d'elles est morte sur place, et les deux autres font partie des blessés graves, détaille Vosges Matin.

Le troisième véhicule n'est pas parvenu à freiner à temps et a heurté les deux voitures accidentées. Le conducteur, un homme de 40 ans, et sa fille de 15 ans, s'en sont sortis indemnes. La circulation sur la départementale a été entièrement coupée le temps de prendre en charge les victimes.

Faute d'inattention ? Téléphone au volant ? Drogue ou alcool ? Somnolence ? Pour l'instant, les raisons qui ont causé l'accident ne sont pas connues. La gendarmerie a lancé une enquête pour éclaircir la situation.