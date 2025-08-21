Cadavres retrouvés dans la Seine : les quatre morts liées entre elles ? Un deuxième suspect interpellé

Un deuxième homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la découverte des corps de quatre hommes dans la Seine, Choisy-le-Roi. Au moins deux des victimes présentent des traces de violences.

Quatre cadavres et maintenant deux suspects. Après l'interpellation d'un individu dans la journée du mercredi 20 août, soit une semaine après la découverte des corps de quatre hommes dans la Seine à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), un autre suspect a été arrêté ce jeudi 21 août rapporte Le Parisien. Ce second interpellé est une proche du premier suspect placé en garde à vue pour "meurtres en concours". Ce dernier, un homme de 24 ans né en Algérie, est entendu dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. L'homme serait présent en France depuis trois ans et travaillerait sur les marchés et le secteur du bâtiment selon le journal parisien. La chaîne BFMTV ajoute que le suspect vivrait dans un squat sur les bords de Seine et serait en situation irrégulière.

L'homme est soupçonné d'avoir commis plusieurs meurtres de manière distincte a indiqué le parquet de Créteil au journal, précisant le chef d'accusation rarement retenu. Le parquet n'a toutefois pas précisé si l'individu était suspecté pour la mort des quatre hommes retrouvés ou pour seulement une partie d'entre eux. Les résultats des autopsies ont pour l'heure conduit à envisager la piste criminelle pour au moins deux victimes.

Les examens et analyses menées sur les dépouilles ont permis de déceler "des lésions de violences" sur deux des corps. Le première dépouille retrouvée présentait des traces de strangulation susceptibles d'avoir causé la mort expliquait le parquet de Créteil le samedi 16 août. Les enquêteurs ont également des soupçons de violences concernant un troisième corp. Ces découvertes ont justifié l'ouverture d'une enquête pour "homicide volontaire" pour deux victimes et une autre en "recherche des causes de la mort" pour les deux autres. L'avocat du suspect Me Antoine Ory, contacté par le Parisien, n'a pas souhaité s'exprimer. La garde à vue du suspect peut durer jusqu'à 96 heures de fait du chef d'accusation retenu.

Quatre victimes liées à une seule affaire criminelle ?

Ces quatre corps ont été découverts après le signalement d'un passage du RER C qui a vu un des cadavres flotté à la surface de la Seine au niveau Choisy-le-Roi. Une fois sur place, la police et la brigade fluviale ont retrouvé le deuxième corps une cinquantaine de mètres plus loin, la troisième victime dans un branchage et la dernière dérivant dans la Seine. Trois d'entre eux étaient vêtus, mais le dernier a été retrouvé à moitié nu, sans pantalon, ni sous-vêtements. Les corps se trouvaient dans des états de décomposition plus ou moins avancés, ce qui signifie que leur mort et/ou leur présence dans l'eau ne remontait pas au même moment.

Difficile de savoir si toutes les victimes ont été tuées par une même personne. Certains corps auraient "pu dériver d'assez loin" et se retrouver "dans un périmètre restreint" en raison de "la configuration du fleuve à cet endroit", explique le parquet. Reste que la découverte de quatre cadavres si près les uns des autres est un élément suspect et les quatre morts ont été jointes dans une même affaire et confiées au même service de la police judiciaire parisienne.

Qui sont les quatre victimes retrouvées dans la Seine ?

Si la victime étranglée, retrouvée après seulement quelques jours passés dans l'eau, a pu être identifiée comme un homme âgé d'une quarantaine d'années et domicilié à Créteil (Val-de-Marne), l'état de décomposition des trois autres victimes a compliqué l'identification. "Eu égard à l’état très dégradé des corps retrouvés, du fait de leur immersion dans l’eau, il était seulement possible de déterminer que les défunts étaient trois hommes, adultes", précisait le parquet. Depuis, les victimes ont été décrites comme des personnes d'une vingtaine d'années et de "type africain" ou "nord-africain" dans Le Parisien et de "type caucasien" par BFMTV.

Les rives de la Seine sont peu fréquentées à l'endroit où les corps ont été retrouvés, mais un square voisin est connu comme un lieu de drague gay. Le maire de Choisy-le-Roi indique par ailleurs qu'il y a "de plus en plus de SDF qui vivent dans cette zone notamment depuis qu’ils ont été expulsés de Paris avec les Jeux olympiques". Mais l'élu assure qu'il n'y a "pas trop d’agressions sur le secteur" et que "cela s’est bien calmé depuis cinq ans". Les victimes appartenaient-elles à la communauté homosexuelle ou à celle des personnes SDF ? Les éléments de l'enquête ne permettent pas encore de répondre à ces questions.