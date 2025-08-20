Haute-Savoie : un éboulement provoque la mort de deux personnes sur la RN 205

L'éboulement s'est déroulé sur la RN 205 au niveau du viaduc des Egratz en Haute-Savoie ce mercredi soir. Deux autres personnes sont mortes et deux autres sont grièvement blessées.

Un éboulement a provoqué la mort de deux personnes ce mercredi 20 août sur la RN 205 dans le sens Chamonix-Passy, au niveau du viaduc des Egratz en Haute-Savoie.

Les deux victimes se trouvaient à l'arrière du véhicule. Le conducteur de la voiture est gravement blessé, a indiqué une source de la gendarmerie au média BFMTV.

La passagère avant est légèrement blessée quant à elle. La circulation entre Chamonix et Genève a été interrompue et une déviation a été mise en place.

La préfecture de Haute-Savoie a précisé que "les secours sont rapidement arrivés sur place [...] 36 sapeurs-pompiers et 21 agents des forces de l'ordre sont intervenus sur la zone", soulignent les autorités. Des opérations d'évacuations sont toujours en cours. Le secteur est à éviter.

Plus d'informations à venir…