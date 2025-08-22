150 enfants israéliens refoulés d'un parc en France : les explications du gérant, la colère des institutions juives

150 vacanciers israéliens se sont vus refuser l'accès à un parc d'activités dans le sud du département des Pyrénées-Orientales ce jeudi 21 août. Le gérant du parc a été placé en garde à vue.

Jeudi 21 août, 150 enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans se sont vu refuser l'accès à un parc de loisirs dans le département des Pyrénées-Orientales par le gérant des lieux. Actuellement, une enquête est en cours et le gérant est entendu. Il a été placé en garde à vue pour "discrimination fondée sur la religion". Les 150 vacanciers avaient réservé de longue date leurs places via un tour-opérateur espagnol, rapporte le journal Le Parisien. Ils venaient d'Espagne. Là-bas, ils profitaient d'un séjour en colonie de vacances. Ils avaient donc prévu de réaliser au "parcours aérien Tyrovol" des activités de loisirs.

Le gérant placé en garde à vue a indiqué à plusieurs interlocuteurs refuser l'accès aux jeunes vacanciers en raison de "convictions personnelles ". Il aurait également "invité ses employés à faire valoir leur droit de retrait, avant d'avancer d'autres justifications auprès d'autres personnes", explique le parquet de Perpignan vendredi 22 août dans un communiqué et comme le rapporte BFMTV. Un message a également été posté mercredi sur le site Facebook du parc pour indiquer une fermeture de tout le site le lendemain pour des raisons de sécurité "afin de réaliser une inspection complète des installations". Par la suite, et pour éviter que la situation s'envenime, "le groupe de vacanciers israéliens [...] s'est rendu, à bord de trois bus, sur un autre site en France, dont la sécurité a été assurée par la gendarmerie, sans le moindre incident", a ajouté le parquet ce vendredi matin.

Quelles réactions à la suite de ces événements ?

L'ambassadeur d'Israël en France a vivement réagi à ces évènements : "Un nouvel acte de haine antisémite contre des Israéliens, et cette fois contre des enfants. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, lorsque les Juifs étaient bannis de l'espace public. Ce tsunami d'antisémitisme et de haine anti-israélienne doit cesser", a-t-il réagi auprès du Parisien. Autre réaction, celle d'Anne Sophie Sebban Bécache, vice-présidente Europe d'AJC (American Jewish Committee) : "Tous ces gens qui commettent ces forfaits, ils pensent être dans le camp du Bien ? Interdire à des enfants d'aller s'amuser, ça sert quelle cause ?", a-t-elle déploré.

Enfin, la présidente du Crif Languedoc-Roussillon, Pera Dana, a dénoncé la situation en ces termes : "Cet événement doit servir d'électrochoc pour tous les Français. Un cap énorme a été passé où des enfants de 8 à 16 ans sont empêchés de rentrer dans un parc réservé de longue date [...] C'est une expression débridée d'antisémitisme avec le faux nez de l'anti-sionisme", ajoute la dirigeante associative, toujours auprès du Parisien.