New York : l'accident d'un bus transportant environ 50 personnes, dont des enfants, fait plusieurs morts

Un bus transportant plus de 50 personnes, dont des enfants, s'est écrasé dans un ravin dans l'ouest de l'État de New York, vendredi 22 août. L'accident a fait plusieurs morts et des blessés.

Plusieurs personnes sont mortes dans un accident de bus dans l'État de New York, ont indiqué les autorités vendredi 22 août. Le véhicule transportait une cinquantaine de personnes. L'accident a fait plusieurs morts et blessés, dont des enfants, a indiqué la police, citée par CNN. Le bus rentrait à New York depuis les chutes du Niagara et s'est écrasé dans un fossé. Selon le porte-parole de la police de l'État de New York, le bus s'est renversé après avoir perdu le contrôle. Il a ajouté qu'un enfant avait probablement perdu la vie. Plusieurs passagers ont été coincés ou éjectés du bus qui a subi "d'importants dommages", a détaillé l'homme. Par ailleurs, plusieurs passagers semblaient ne pas porter leur ceinture de sécurité. Selon la police, la plupart des passagers étaient indiens, chinois et philippins.

L'accident s'est produit sur l'autoroute Interstate 90, près de la ville de Pembroke, dans l'État de New York, et à environ 65 km à l'est des chutes du Niagara. L'autoroute Thruway est fermée dans les deux sens près du lieu de l'accident. "Plusieurs témoins ont vu le bus perdre le contrôle, entrer dans le terre-plein central, puis traverser l'accotement sud et se renverser", a déclaré la police d'État dans un communiqué de presse.

Le conducteur est vivant

Le conducteur, vivant et en bonne santé, coopère avec les autorités, a indiqué le porte-parole de la police de l'État de New York. Dans un message sur X, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a qualifié l'accident de "tragique" et a déclaré que les premiers intervenants "s'efforçaient de secourir et d'aider toutes les personnes impliquées". "Je suis profondément attristée par la nouvelle de l'accident de bus qui s'est produit aujourd'hui dans l'ouest de l'État de New York. Je prie pour toutes les personnes qui se trouvaient à bord et je remercie les premiers intervenants qui se sont précipités sur les lieux", a également déclaré sur X, Laura Gillen, députée du quatrième district de New York.