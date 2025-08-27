Un nouveau corps retrouvé dans la Seine : un lien avec les meurtres de Choisy-le-Roi ?

Un corps a été retrouvé dans la Seine le 26 août, près de Choisy-le-Roi où quatre corps avaient déjà été repêchés à la mi-août. Le parquet a ouvert une enquête et cherche à déterminer si ces deux affaires sont liées.

Un nouveau cadavre découvert dans la Seine dans les environs de Choisy-le-Roi. La brigade fluviale a repêché un corps à la dérive dans le fleuve parisien au niveau du quai de Charenton-le-Pont, une commune proche de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, le mardi 26 août, rapporte BFMTV.

Le corps de la victime, en état de décomposition avancé, aurait passé plusieurs jours dans l'eau. "Ce corps n'a pas encore été identifié", mais il semble s'agir d'un homme de type européen selon les informations de BFMTV. Le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour recherches des causes de la mort et indique que la dépouille "ne présente pas à première vue de lésions évocatrices de violences".

Cette découverte macabre survient seulement quelques jours après des avancées et la mise en examen du principal suspect dans l'affaire des quatre cadavres retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi. Cette nouvelle victime est-elle liée à l'affaire ? Pour l'heure, aucun lien n'a pu être établi a précisé le parquet.

Reste que plusieurs éléments rappellent l'affaire des "quatre de Choisy" : l'état de décomposition et surtout la localisation du cadavre retrouvé dans une zone située en aval de la Seine, à seulement huit kilomètres de l'endroit où les quatre victimes avaient été trouvées à Choisy-le-Roi, le 13 août dernier. Si la victime ne présente pas de traces de violence, c'était aussi le cas de deux des corps de Choisy-le-Roi. Une autopsie et des analyses toxicologiques ont été demandées par le parquet. Seuls les résultats des examens permettront de confirmer l'existence d'un lien ou non avec l'affaire des "quatre de Choisy".