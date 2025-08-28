Qui sont les deux frères qui ont abattu l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi ?

Deux frères de nationalité tunisienne ont été placés en détention provisoire, après avoir tronçonné un olivier planté en hommage à Ilan Halimi en Seine-Saint-Denis, un jeune juif torturé à mort en 2006.

Deux hommes suspectés d'avoir abattu, dans la nuit du 13 au 14 août, l'olivier planté dans un parc d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en hommage à Ilan Halimi, ont été interpellés lundi par la police, selon les informations de Paris Match. Ils ont été renvoyés en comparution immédiate quelques heures après leur interpellation, pour être jugés devant le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Ilan Halimi, jeune Français juif de 23 ans, avait été séquestré et torturé en janvier 2006 à Bagneux (Hauts-de-Seine) par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler le "gang des barbares", dirigé par Youssouf Fofana. Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard.

Deux jumeaux connus des services de police

Les deux frères de 19 ans "ont été déférés" mercredi, confirme le parquet de Bobigny, l'affaire a été renvoyée au 22 octobre. Les deux hommes doivent être jugés pour "destruction de bien aggravée par deux circonstances : ils ont commis les faits en réunion et s'en sont pris à un bien d'utilité publique". Ils sont également poursuivis pour "violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie", précise le parquet.

D'après une source proche de l'enquête auprès du journal Le Parisien, l'ADN des deux hommes "se trouvait sur une pastèque" qu'ils "auraient laissée sciemment sur les lieux des faits". Ce fruit est un symbole de résistance à l'Etat israélien pour les Palestiniens et un acte de solidarité avec eux. Le quotidien francilien précise que les deux individus "auraient des antécédents judiciaires de vols et de violences". Ils ont été localisés dans le jardin d'Alcobendas où ils ont été arrêtés par les policiers de la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, en charge de l'enquête, précise Paris Match.

Selon le parquet de Bobigny, les deux individus en question sont des frères jumeaux. Et toujours d'après le magazine Paris Match, ces derniers sont de nationalité tunisienne et sans domicile fixe. Dans leur téléphone, des vidéos dans lesquelles les deux frères utilisaient une tronçonneuse auraient été découvertes. Le tronc de l'arbre a été sectionné juste au-dessus de la plaque commémorative portant le nom d'Ilan Halimi.

Le maire de la commune, Hervé Chevreau, parle lui d'un homme portant un sac à dos qui s'est introduit dans le jardin d'Alcobendas, en se basant sur les images des caméras de vidéosurveillance extérieures. Les images ont été tournées vers 1h50, la nuit des faits, alors que le parc était fermé depuis 21h30. "Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien : la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif", avait déclaré sur X Emmanuel Macron, le jour où les restes de l'arbre ont été retrouvés par des agents territoriaux de "Plaine Commune", dont la commune d'Épinay-sur-Seine fait partie.