Eure : un mort, cinq blessés, trois personnes en garde à vue après qu'une voiture percute un groupe de piétons

Le drame a eu lieu à Évreux dans l'Eure, une voiture a percuté un groupe de piétons faisant au moins un mort. Le bilan est encore provisoire. Les circonstances sont encore inconnues.

Les pompiers ont été alertés à 3 h 54, dans la nuit du 29 au 30 août 2025, rue Winston Churchill à Évreux rapporte France 3 Normandie. Une voiture a percuté un groupe d'individus circulant à pied. Un mort et deux blessés graves sont à déplorer pour l'heure. Lors de leur arrivée sur les lieux du drame, les secours ont constaté qu'une victime était en arrêt cardio-respiratoire. En dépit des soins apportés, l'homme âgé d'une trentaine d'années est décédé. Deux hommes âgés de 31 et 52 ans sont grièvement blessés et ils ont été transportés en urgence absolue au centre hospitalier d'Évreux. Deux autres piétons de 34 et 58 ans, en urgence relative, ont aussi été hospitalisés. Une sixième personne, âgée de 50 ans, a été vue par les médecins du SMUR sur le lieu de l'accident.

Au total, 21 sapeurs-pompiers et deux équipes médicales sont intervenus dans une opération de secours qui s'est terminée peu après 7 h ce samedi.

Trois personnes placées en garde à vue

Trois personnes ont été placées en garde à vue, a déclaré le procureur. "La situation est désormais revenue au calme. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de ce drame", a ajouté le procureur, comme le rapporte BFMTV.

Plus d'informations à venir...