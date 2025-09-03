Attaque à Marseille : l'assaillant connu de la Justice, "il fallait le renvoyer" juge Bayrou

Un homme soupçonné d'avoir blessé cinq personnes au couteau a été abattu par la police à Marseille, ce mardi. Connu du renseignement territorial, ce Tunisien de 35 ans "n'a pas sa place en France", assure François Bayrou.

Un homme soupçonné d'avoir blessé cinq personnes au couteau en plein centre-ville de Marseillea été abattu par la police, mardi 2 septembre vers 15 heures. "Sans l'intervention des policiers (...), je peux vous assurer qu'il y aurait eu d'autres victimes", a assuré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a fait, dans la soirée, le déplacement à Marseille. "L'invidivu voulait terminer son périple meurtrier en mourant", poursuit le premier flic de France. Une affaire dont s'est également emparé François Bayrou, en direct sur BFMTV ce mercredi 3 septembre alors qu'il était invité pour évoquer le futur vote de confiance auquel il fera face à l'Assemblée nationale dans cinq jours. Le Premier ministre a affirmé que "quelqu’un qui ne respecte pas la loi et qui est dangereux pour ses semblables n’a pas sa place en France". Selon lui, "il fallait le renvoyer".

Les faits se sont déroulés dans le quartier de Belsunce, dans le 1er arrondissement de Marseille. Expulsé de l'hôtel qu'il occupait pour ne pas avoir payé ses dettes, l'homme "monte au premier étage, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'être expulsé et porte un coup de couteau au flanc de la personne qui occupait cette chambre", explique le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne, lors d'une conférence de presse. Il s'en est ensuite pris au gérant de l'hôtel, avant de poignarder le fils de ce dernier "dans le dos".

L'individu a ensuite pénétré dans un snack, "situé à proximité" et "va essayer de porter des coups de couteau (...) en essayant de blesser d'autres personnes", détaille Nicolas Bessonne. Il poursuit alors "son périple criminel et (...) à l'aveugle, gratuitement, il tente de porter des coups à des personnes présentes" et fait deux nouveaux blessés "au niveau facial" à "coups de matraque" dans la rue. Alors qu'il refuse de jeter ses armes, comme demandé par les forces de l'ordre, les policiers font feu et l'abattent, en plein centre-ville de la cité phocéenne. Au total, cinq personnes ont été blessées , dont une se trouve dans "un état critique", indique le procureur.

Pas fiché S, il avait déjà tenu des propos "antisémites"

Des enquêtes pour "tentative d'homicide volontaire" et "tentative d'homicide volontaire sur fonctionnaire de police" ont été ouvertes, l'IGPN est également saisie du dossier pour le chef d'homicide volontaire. Selon les informations du Figaro, le suspect, Abdelkader D., 35 ans, était de nationalité tunisienne et sous contrôle judiciaire avec interdiction du port d’arme. Selon Bruno Retailleau, il était détenteur d'une "carte de séjour qui devait se terminer en 2032". Toujours d'après le quotidien francilien, il était convoqué devant un tribunal (COPJ) dans une affaire de provocation à la haine, mais n’était "pas inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)". En revanche, il était connu du renseignement territorial (RT) pour une raison inconnue.

Il a crié "Allah Akbar" avant d'être abattu par la police, annonce La Provence. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, notamment sur X, on entend le suspect crier "Allah Akbar" avant d’être atteint par plusieurs balles. Selon les informations du Figaro, qui cite une source proche du dossier, l'assaillant n'était pas fiché S mais il était "connu pour être instable". Le Parquet national antiterroriste (Pnat), en charge des affaires de terrorisme, ne devrait pas se saisir des faits, au vue des premiers éléments de l'enquête.

Selon Bruno Retailleau, l'assaillant avait déjà tenu des propos "antisémites, proférés devant la mosquée de Sète". Fin août, le préfet de l'Hérault avait même "saisi l'autorité judiciaire" pour "signaler un certain nombre d'agissements", dont les propos devant la mosquée. Les motifs de l'attaque du 2 septembre ne sont toutefois pas liés à la religion, rassure-t-il. "Le mobile semble être un motif privé, une question de loyer non payé" et "le motif de radicalisation semble écarté", a-t-il déclaré. Enfin, selon une source proche de l'enquête à BFMTV, le suspect est né en 1990 et souffre de troubles psychiatriques.