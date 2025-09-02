Marseille : attaque au couteau dans un hôtel du centre-ville, l'assaillant stoppé dans la rue
Un homme a été abattu par la police dans le 1er arrondissement de Marseille. L'individu avait poignardé trois personnes dans une chambre d'hôtel.
Scène de chaos à Marseille (Bouches-du-Rhône). Ce mardi 2 septembre 2025, un homme a été tué par des tirs de policiers alors qu'il déambulait dans la rue avec une barre de fer et deux couteaux. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi, peu avant 15 heures, selon les informations de la chaîne d'informations en continu BFMTV, recueillies auprès du procureur de la République de la cité phocéenne. Actu Marseille évoque de son côté une "attaque dans un hôtel et sur la terrasse d'un snack", avec au moins cinq blessés dont un grave.
Nous apprenons également que cet individu avait poignardé "trois personnes" dans une chambre d'hôtel, "peu de temps avant". L'une de ses victimes est actuellement en urgence absolue. Le secteur du cours Belsunce, une voie située dans le 1er arrondissement de Marseille, est bouclé par les forces de l'ordre. Selon les informations du Figaro, le suspect était de nationalité tunisienne et sous contrôle judiciaire avec interdiction du port d’arme. Il a crié "Allah Akbar" avant d'être abattu par la police, annonce La Provence.
Une enquête ouverte pour "tentative d’homicides volontaires"
En situation régulière, l’homme logeait dans un hôtel du quartier Belsunce, dont il avait été expulsé car il ne payait pas son loyer, a indiqué le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, ce mardi devant la presse. Ce mardi, l’individu est revenu à l’hôtel, avant de monter au premier étage, de se rendre dans la chambre qu’il occupait et de porter un coup de couteau au flanc d’un colocataire, a expliqué Nicolas Bessone. Redescendu, l'assaillant a porté un ou deux coups de couteau au gérant de l’hôtel et son fils, tous deux sont hospitalisées dans un état d’urgence relative. Le média local Actu Marseille confirme que l'homme s'est attaqué au patron de l'hôtel en question, "en lui assénant des coups de couteau, avant de se diriger vers la terrasse de l'Istanbul Grill".
Une enquête est désormais ouverte pour "tentative d’homicides volontaires, tentatives d’homicides volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique", précise Le Figaro. L'IGPN a également été saisie suite à l’usage des armes par les fonctionnaires de police. Le maire de la ville Benoît Payan est sur place, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu pour 20h30.
18:05 - L'assaillant a crié "Allah Akbar"
Selon les informations de La Provence, 'assaillant a crié "allah akbar" avant d'être abattu par 4 policiers en civil. Les policiers ont fait feu "à moins une demi-douzaine de reprises". "Le forcené né en 1990, était connu du renseignement territorial pour 'troubles à potentialité violente'. Il a fait 5 victimes par arme blanche", précise le quotidien local.
17:54 - L’assaillant a prononcé "un certain nombre de paroles", déclare le procureur
Selon le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, l’assaillant a prononcé "un certain nombre de paroles" au moment des faits, sans pouvoir déterminer un mobile précis. Des "vérifications" sont en cours, tout comme des "auditions de témoins présents sur les lieux au moment du drame", précise Le Figaro. De son côté, le maire de Marseille, Benoît Payan, assure se tenir "présent aux côtés des habitants, des forces de l’ordre et de secours, j’exprime tout mon soutien à l’ensemble des personnes touchées par l’ignoble agression au couteau survenue à Belsunce aujourd’hui", dit-il sur X. "Je viens d’échanger avec le ministre de l’Intérieur qui sera à Marseille dès ce soir. La sécurité des Marseillaises et des Marseillais est ma priorité", répète-t-il.