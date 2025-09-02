Marseille : attaque au couteau dans un hôtel du centre-ville, l'assaillant stoppé dans la rue

Un homme a été abattu par la police dans le 1er arrondissement de Marseille. L'individu avait poignardé trois personnes dans une chambre d'hôtel.

Scène de chaos à Marseille (Bouches-du-Rhône). Ce mardi 2 septembre 2025, un homme a été tué par des tirs de policiers alors qu'il déambulait dans la rue avec une barre de fer et deux couteaux. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi, peu avant 15 heures, selon les informations de la chaîne d'informations en continu BFMTV, recueillies auprès du procureur de la République de la cité phocéenne. Actu Marseille évoque de son côté une "attaque dans un hôtel et sur la terrasse d'un snack", avec au moins cinq blessés dont un grave.

Nous apprenons également que cet individu avait poignardé "trois personnes" dans une chambre d'hôtel, "peu de temps avant". L'une de ses victimes est actuellement en urgence absolue. Le secteur du cours Belsunce, une voie située dans le 1er arrondissement de Marseille, est bouclé par les forces de l'ordre. Selon les informations du Figaro, le suspect était de nationalité tunisienne et sous contrôle judiciaire avec interdiction du port d’arme. Il a crié "Allah Akbar" avant d'être abattu par la police, annonce La Provence.

Une enquête ouverte pour "tentative d’homicides volontaires"

En situation régulière, l’homme logeait dans un hôtel du quartier Belsunce, dont il avait été expulsé car il ne payait pas son loyer, a indiqué le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, ce mardi devant la presse. Ce mardi, l’individu est revenu à l’hôtel, avant de monter au premier étage, de se rendre dans la chambre qu’il occupait et de porter un coup de couteau au flanc d’un colocataire, a expliqué Nicolas Bessone. Redescendu, l'assaillant a porté un ou deux coups de couteau au gérant de l’hôtel et son fils, tous deux sont hospitalisées dans un état d’urgence relative. Le média local Actu Marseille confirme que l'homme s'est attaqué au patron de l'hôtel en question, "en lui assénant des coups de couteau, avant de se diriger vers la terrasse de l'Istanbul Grill".

Une enquête est désormais ouverte pour "tentative d’homicides volontaires, tentatives d’homicides volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique", précise Le Figaro. L'IGPN a également été saisie suite à l’usage des armes par les fonctionnaires de police. Le maire de la ville Benoît Payan est sur place, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu pour 20h30.