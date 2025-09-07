Funiculaire de Lisbonne : l'accident s'est déroulé "en moins de 50 secondes", la cause révélée par l'enquête

Les causes de l'accident du funiculaire de Lisbonne, mercredi 3 septembre, commencent à être dévoilées. Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires a publié de premiers éléments ce week-end.

En direct

08:57 - Une inspection réalisée le matin de l'accident "L'inspection visuelle programmée, réalisée le matin du jour de l'accident, n'a détecté aucune anomalie sur le câble", précisent par ailleurs les enquêteurs de l'agence publique chargée de l'enquête. Une conclusion qui vient nuancer les révélations du média Observador, selon lequel les employés de Carris, société qui exploite le funiculaire, avaient signalé des problèmes au niveau du câble de tension, provoquant des difficultés de freinage.

08:45 - "Le véhicule a totalement perdu son guidage" La cabine n°2 a alors "totalement perdu son guidage, heurtant latéralement la partie supérieure de la cabine contre le mur de l'immeuble situé du côté gauche de la Calçada", écrit encore le Bureau d'enquête, "ce qui a initié la destruction de la caisse en bois". Le véhicule a ensuite heurté "frontalement un lampadaire public et un support du réseau aérien électrique de l'ascenseur, les deux en fonte, lesquels ont causé des dégâts très significatifs à la caisse". La cabine a ensuite terminé "contre le coin d'un autre immeuble".

08:34 - Ce qui s'est passé peu après 18h à Lisbonne Le déséquilibre induit par la rupture de câble entre les deux cabines a provoqué une réaction en chaîne qui a fini en catastrophe. La cabine n°2, qui se trouvait en bas de la Calçada da Glória, a reculé "brusquement" et la cabine n°1, en haut du parcours, a "continué son mouvement descendant en augmentant sa vitesse", malgré les tentatives du conducteur de la freiner, indiquent les enquêteurs. C'est cette cabine qui a totalement perdu le contrôle et est arrivée dans un virage, en bas de la Calçada, à une vitesse bien trop importante, rencontrant un virage "dans sa partie finale", après 170 m de descente.

08:21 - Les cabines ont perdu "subitement la force d'équilibre garantis par le câble de connexion" Selon le rapport des enquêteurs, le funiculaire était à l'arrêt vers 18h, ses deux cabines à leurs points de stationnement respectifs pour accueillir les passager. C'est après le départ quelques minutes plus tard que la déconnexion du câble a eu lieu pour des raisons encore indéterminées. "Quelques instants après le départ et après avoir parcouru environ six mètres", les cabines ont perdu "subitement la force d'équilibre garantis par le câble de connexion qui les unit", indique encore le Bureau d'enquête.

08:07 - Un système de contre-poids entre les deux cabines Pour comprendre l'accident, il faut comprendre comment fonctionne le funiculaire de la Gloria. Ce dernier est composé depuis 1914 de deux wagons jaunes qui montent et descendent une pente de 18% en moyenne, sur 276 mètres, soit un dénivelé de 45 mètres. Les deux cabines montent et descendent alternativement selon un système de contre-poids. "Les cabines sont connectées entre elles par un câble qui équilibre leur poids via une grande roue réversible située au sommet de la Calçada da Glória dans un compartiment technique souterrain", indiquent les enquêteurs dans leur rapport. Un câble enterré et donc invisible.