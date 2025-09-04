Les terribles images de l'accident du funiculaire Glória à Lisbonne

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Le funiculaire a d&eacute;raill&eacute; ce mercredi 3&nbsp;septembre
Photo de Armando Franca/AP/SIPA, à Lisbonne, le 3 septembre 2025.
© Armando Franca/AP/SIPA (publiée le 04/09/2025)
La Rédaction