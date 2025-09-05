Mort de Karine Esquivillon : l'affaire rebondit, des soupçons de "meurtre" à la carabine

Le mari de Karine Esquivillon est soupçonné du meurtre de sa femme, à la carabine. Ses explications n'ont pas suffi à convaincre la justice de la thèse de l'accident. Il est renvoyé devant la cour d'assises de Vendée.

La thèse de l'accident n'est pas retenue. Michel Pialle, mari de Karine Esquivillon qui a avoué avoir tué sa femme en mars 2023, en Vendée, est renvoyé devant la cour d'assises pour "meurtre sur conjoint", a ordonné le juge d'instruction ce vendredi 5 septembre 2025. Après avoir avoué, en garde à vue, être à l'origine de la mort de la mère de ses enfants, il a assuré qu'il s'agissait en fait d'un accident.

Selon lui, le coup de feu ayant tué Karine Esquivillon était "parti accidentellement" alors qu'il prenait une carabine "en photo en vue de sa mise en vente sur internet". Une version des faits peu probable selon le parquet de la Roche-sur-Yon puisque Karine Esquivillon avait "très peur des armes et refusait toute manipulation en sa présence". De plus, Michel Pialle n'avait pas contacté les secours après le tir et le couple traversait une période difficile. Autant d'éléments qui ont poussé le parquet à poursuivre le suspect pour un meurtre.

Un couple qui battait de l'aile

Le corps de Karine Esquivillon n'avait été retrouvé qu'environ deux mois et demi après sa disparition, le 27 mars 2023. Le comportement de son conjoint, Michel Pialle, pendant cette période de disparition a également donné plus de poids à la thèse du meurtre. Lui avait d'abord assuré que la mère de famille, pourtant extrêmement proche de ses cinq enfants, était partie volontairement sans prévenir son entourage. Il avait même envoyé de faux sms avec son téléphone à Karine Esquivillon pour renforcer ses premières déclarations. "Les enfants te souhaitent une bonne fête des Mères, ils t'aiment et tu leur manques beaucoup !" avait-il même écrit sur Facebook en juin 2023.

Pour Me Pauline Rongier, avocate d'Eva Louise Esquivillon, fille du couple, "les versions changeantes et abracadabrantesques de Michel Pialle au soutien de sa thèse de l'accident ne sauraient convaincre personne et ne sont qu'une souffrance de plus infligée aux enfants de Karine Esquivillon. C'est sans surprise que le parquet demande, son renvoi devant la cour d'assises pour meurtre sur conjoint", explique-t-elle à BFMTV.