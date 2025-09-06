Var : un homme meurt après une piqûre de frelon malgré l'intervention des secours

Un drame a eu lieu dans le Var samedi 6 septembre. Un homme de soixante ans est décédé après avoir subi une piqûre de frelon. Il n'a pu être sauvé malgré l'intervention des secours.

Décédé en raison d'une piqûre mortelle… Un homme âgé de soixante ans est décédé ce samedi 6 septembre à Saint-Martin dans le Var. Lors du drame, il était en sortie sur un bateau avec un ami en face de la plage de Nartelle, à l'est de la ville la plus importante du golfe de Saint-Tropez, rapporte TF1 info. C'est à ce moment-là qu'il a été piqué par un frelon. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu en réchapper.

C'est la personne qui l'accompagnait à bord qui a contacté les pompiers. par téléphone En effet, elle ne savait pas piloter l'embarcation. En surveillance sur la plage de la Nartelle, les pompiers ont été dépêchés pour ramener le bateau au port. En parallèle, ils ont prodigué les premiers secours à la victime.

Décédé en dépit de l'intervention des secouristes

Une ambulance était prête sur le port. La victime a été pris en charge par une équipe d'infirmiers et un médecin du Smur de Gassin. "Malgré tous les efforts déployés par les intervenants, la victime a été déclarée décédée", a annoncé le Sdis 83. Elle n'a toutefois pas précisé la cause exacte du décès. En tout, une ambulance, un véhicule léger infirmier et un véhicule de commandement ont été mobilisés par les pompiers, qui eux-mêmes étaient une demi-douzaine, rappelle Le Parisien.