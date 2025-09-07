Meurtre dans l'Essonne : l'inquiétude monte à Bièvres, que sait-on de l'enquête ?

Après la découverte macabre d'un joggeur de 38 ans tué par balles à Bièvres dans l'Essonne, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de la tragédie, pendant que sur place, l'inquiétude grandit.

Que s'est-il passé à Bièvres dans l'Essonne ? Peu avant minuit, vendredi 5 septembre, des promeneurs ont découvert dans une zone boisée le corps d'un homme dans la coulée verte. Selon le journal Le Parisien, la victime est un "habitant de Jouy-en-Josas (Yvelines), âgé de 38 ans", il a été retrouvé mort à Bièvres tué par balle. Très vite, le parquet d'Évry a ouvert une enquête pour "homicide volontaire". Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé.

Dans un autre article du Parisien, les riverains habitant près de la scène de crime témoignent du climat d'insécurité qui peut exister dans cette zone verte. Toutefois, à ce stade de l'enquête, rien n'est encore garanti. Et pour les habitants, les hypothèses sont nombreuses. Parmi elles, il y a celle d'un possible accident de chasse. Une éventualité qui a convaincu pas mal d'habitants interrogés par Le Parisien. L'élément le plus significatif étant que la victime n'a pas le profil d'un criminel. "On entend souvent des coups de feu des chasseurs car il y a beaucoup de pigeons et de perdreaux dans les champs de maïs", explique même un habitant au journal.

Autres éléments qui pourraient aller dans le sens de cette hypothèse : la chasse aux petits gibiers est actuellement ouverte dans la région Île-de-France. Il est notamment possible de viser des lapins, des faisans, des canards, mais aussi certains prédateurs comme les corbeaux ou les fouines, note le quotidien.

L'enquête se poursuit

Sans autres preuves et éléments, il est encore impossible d'avancer dans l'enquête que le parquet a ouvert. D'ailleurs, ce dernier s'est déplacé sur les lieux du drame. Des techniciens de la police scientifique se sont même rendus sur place dans le but de trouver des indices. La dépouille de la victime a ensuite été déplacée à l'institut médico-légal. Elle y subira une autopsie au cours des prochaines semaines.

C'est peut-être grâce à cela que la vérité sera faite sur cette tragédie. Les enquêteurs ne privilégient aucune piste, quant à eux. La vie de la victime va être passée au peigne fin dans l'espoir de comprendre ce qui a mené à sa mort. D'après Le Parisien, le joggeur n'était pas connu des services de police.